Đảng bộ TP.HCM triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử 06/11/2025 06:30

(PLO)- TP.HCM triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử, giúp đảng viên dễ dàng tra cứu, xem và tải về các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác Đảng.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại Đảng bộ TP.HCM. Việc này nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tập trung, đồng bộ trong các cơ quan, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cũng nhằm hỗ trợ cấp ủy, đảng viên trong công tác sinh hoạt đảng, đổi mới phương thức thực hiện, ứng dụng các công cụ, nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng trong công tác sinh hoạt đảng của chi bộ.

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử còn cung cấp chính xác, kịp thời cho đảng viên các văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng; phục vụ việc học tập nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Đăng nhập ứng dụng Sổ tay Đảng viên bằng tài khoản VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cần bảo đảm triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đồng bộ, thống nhất, đúng đối tượng, đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng, tuân thủ nghiêm Quy định 339-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định về bảo mật, an toàn thông tin của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, triển khai rộng rãi đến toàn thể đảng viên chính thức và dự bị (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng), cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ TP.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì triển khai phần mềm tại Đảng bộ TP.HCM hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc về các nghiệp vụ tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử theo đúng quy định...

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, tham mưu chuẩn bị các phương án hỗ trợ kỹ thuật, các phương án phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ công tác triển khai ứng dụng tại các tổ chức đảng.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy phân quyền, phân cấp tài khoản quản trị cho các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đảng bộ phường, xã, đặc khu; hướng dẫn quản trị của đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đảng bộ phường, xã, đặc khu tiếp tục phân quyền cho các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trực thuộc.

Riêng các cấp ủy khẩn trương phổ biến, cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đến các đảng viên, đảm bảo toàn bộ đảng viên trong chi bộ cài đặt phần mềm và có thể đăng nhập sử dụng ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử” (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng).

Cấp ủy thực hiện các chức năng quản lý, điều hành trên phần mềm theo quy định; cung cấp kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tài liệu, tin tức của cấp ủy, tổ chức đảng đến từng đảng viên. Cạnh đó, hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đúng quy trình, bảo đảm đảng viên sử dụng phần mềm để học tập, nghiên cứu tài liệu trên hệ thống, phục vụ việc tham gia sinh hoạt đảng...

Cấp ủy và các đảng viên cũng cần triển khai thực hiện ngay việc ứng dụng các tính năng của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để sinh hoạt chi bộ, triển khai các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết chuyên sâu, tổng hợp kết quả học tập nghị quyết của đảng viên, thực hiện từ 1-11-2025.