TP.HCM: Ông Lê Quốc Phong cùng người dân Bình Phú vui Ngày hội Đại đoàn kết 02/11/2025 14:43

(PLO)- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, tại phường Bình Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã tặng cây xanh thay hoa chúc mừng, lan tỏa thông điệp xanh.

Ngày 2-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề “Ngày hội non sông – dân tộc kết đoàn”.

Đến dự có ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ngày hội được tổ chức nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Bình Phú. Ảnh: QUANG VINH

Một điểm mới đáng chú ý, tại ngày hội năm nay là lãnh đạo TP.HCM tặng cây xanh chúc mừng, thể hiện thông điệp xanh và lan tỏa phong trào “TP muôn sắc hoa”. Cây xanh sẽ được người dân khu phố trồng và chăm sóc, góp phần thực hiện công trình “sạch – xanh – thân thiện môi trường”.

Tại ngày hội, hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, vì miền Trung ruột thịt”.

Người dân phường Bình Phú cùng đánh cờ tướng, xem sản phẩm đổi mới sáng tạo. Ảnh: QUANG VINH

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Lê Quốc Phong trao quà cho người dân phường Bình Phú. Ảnh: QUANG VINH

Ngay sau phần lễ trang trọng, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú: chung kết Hội thi cờ tướng, trò chơi dân gian, giao lưu karaoke, gian hàng ẩm thực ba miền, gian hàng thư pháp, “Áo dài yêu thương”, cắt tóc miễn phí, cùng chương trình bán hàng bình ổn giá và giới thiệu sản phẩm đổi mới sáng tạo…

Đặc biệt, chương trình “siêu thị 0 đồng” đã trao tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, người yếu thế, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Ông Lê Quốc Phong cùng người dân phường Bình Phú mua hàng tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: QUANG VINH

Lãnh đạo phường Bình Phú tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VINH

Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú, đề nghị hệ thống chính trị phường, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tránh hình thức và dàn trải.

Đồng thời, chăm lo an sinh xã hội, quan tâm đến người dân tại các khu nhà trọ, phối hợp hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân, vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh lớp học tình thương, phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân – cùng xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh – sạch – đẹp.