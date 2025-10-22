Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM 22/10/2025 08:37

(PLO)- Theo quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhận thêm nhiệm vụ làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM.

Sáng 22-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14-10 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có năm Phó Bí thư, gồm: Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy, phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM.