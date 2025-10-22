Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM

Sáng 22-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.
Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14-10 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hiện nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có năm Phó Bí thư, gồm: Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy, phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM.
Ông Lê Quốc Phong (47 tuổi), trình độ tiến sĩ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Ông Phong là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội. Khi còn là sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, ông từng giữ các Phó bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường.
Cuối năm 2002, ông Phong làm Bí thư Đoàn trường Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.
Sau đó, ông Lê Quốc Phong công tác ở Thành đoàn, Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.
Tháng 12-2013, ông giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Tháng 4-2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12-2017. Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.
Đến tháng 10-2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khi chỉ mới 42 tuổi.