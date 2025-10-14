Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM 14/10/2025 10:37

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14-10, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh theo cơ cấu.

Đồng thời, điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CTV

Ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, quê ở TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Hóa sinh, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học sinh học; cao cấp lý luận chính trị. Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Ủy viên Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội khóa XV (2-2025).

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12-2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X. Cũng trong thời gian này, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đến tháng 4-2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12-2017.

Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

Tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.