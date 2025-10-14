TP.HCM với những lợi thế đặc biệt của nơi là ‘cửa ngõ’ ra biển Đông 14/10/2025 07:30

(PLO)- Trước thềm diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM, nguyên cán bộ, doanh nghiệp, cử tri tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã có những chia sẻ, kỳ vọng về một TP.HCM ngày càng phát triển, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Từ 1-7-2025, thực hiện chủ trương của Đảng và nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với TP.HCM và tỉnh Bình Dương để trở thành TP.HCM mới.

Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính lớn nhất của cả nước mà TP.HCM sau hợp nhất còn trở thành một trong những vùng đô thị, công nghiệp, tài chính, cảng biển, có mật độ phát triển cao bậc nhất Đông Nam Á.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nguyên cán bộ, doanh nghiệp, cử tri tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu có những chia sẻ, kỳ vọng với sự kiện chính trị quan trọng này.

Khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với vị trí chiến lược là “cửa ngõ” ra biển Đông của khu vực, tiếp tục được định hướng phát triển về kinh tế biển, logistics và du lịch biển của TP.HCM sau sáp nhập. Ảnh: KHÁNH LY

Trung tâm kinh tế biển của “siêu đô thị” TP.HCM

Siêu đô thị TP.HCM sau hợp nhất đã cấu trúc lại không gian phát triển theo tư duy “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu”. Trong đó, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với vị trí chiến lược là “cửa ngõ” ra biển Đông của khu vực, tiếp tục được định hướng phát triển về kinh tế biển, logistics và du lịch biển.

Bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đến trước thời điểm hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt 17/18.

Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được triển khai nhanh đạt và vượt tiến độ như thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu… Ngoài ra còn có nhiều dự án nâng cấp, mở rộng kết nối nội tỉnh khác.

Các Nghị quyết về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chăm lo an sinh xã hội và giáo dục, y tế được triển khai, thực hiện tốt như hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi thường trú trên địa bàn, hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp…

Bà Nguyễn Thị Yến nhìn nhận với thế mạnh là những địa phương phát triển hàng đầu, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi hợp nhất đã tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, giúp bổ sung cho nhau khá hoàn chỉnh, cấu trúc lại không gian phát triển.

TP.HCM sau sáp nhập đã hội tụ các điều kiện để trở thành siêu đô thị đa trung tâm phát triển theo ba hành lang, với năm trụ cột là trung tâm công nghiệp, logistics; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; trung tâm giáo dục - y tế - khoa học công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: QH

Tuy nhiên, theo bà Yến, bên cạnh những thuận lợi, TP.HCM vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bà mong Đại hội lần này sẽ đánh giá, đề ra các mục tiêu, các chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 5 năm tới và tầm nhìn những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của ba địa phương trước hợp nhất, tạo sức bật phát triển mới cho TP.HCM.

“Đó là xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics hàng đầu cả nước, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân” - bà Yến nhấn mạnh.

Góp ý một số giải pháp cụ thể, bà Yến cho rằng TP.HCM cần tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng đối với các dự án, công trình, đất đai trên tinh thần công khai, minh bạch, góp phần nhanh chóng khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cùng đó, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại…

Bà Yến tin tưởng rằng với các giải pháp đề ra cùng quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết của toàn hệ thống chính trị TP, “siêu đô thị” TP.HCM sẽ trở thành thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics hàng đầu cả nước, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Ông Lê Duy Thặng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LDT (Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP.HCM). Ảnh: NVCC

Doanh nghiệp mong TP.HCM đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chia sẻ thêm, ông Lê Duy Thặng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LDT (Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP.HCM), cho biết việc hợp nhất ba địa phương thành một “siêu đô thị” là cơ hội lớn giúp phát huy các tiềm năng, lợi thế và nền tảng đã có của từng địa phương. Từ đó, kiến tạo một trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ logistics, cảng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ông bày tỏ kỳ vọng ở nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, minh bạch và số hóa, cơ chế "một cửa liên thông" thực sự hiệu quả. “Điều này sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư rất nhiều trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh” – ông Thặng nói.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LDT cũng mong muốn TP sẽ sớm giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thành các dự án triển khai, khơi thông nguồn lực, đóng góp chung vào sự phát triển của TP.

TP.HCM cũng cần có chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực cho các ngành công nghệ cao và kinh tế xanh. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, quản trị, vận hành thị trường lao động.

Một vấn đề rất cấp thiết hiện nay, theo ông Thặng là cần sớm hoàn thiện và đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, trong đó có đường bộ, đường sông và đường sắt vận tải hàng hóa để giảm áp lực đường bộ.

Điều này sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế của các doanh nghiệp, khai thác triệt để tiềm năng "cửa ngõ kinh tế biển" của TP.HCM mới.

“Chúng tôi tin rằng TP.HCM mới sẽ tạo được một hành lang pháp lý thông thoáng, một môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp vào sự phát triển chung của TP nói riêng cũng như đất nước nói chung” - ông Lê Duy Thặng bày tỏ.