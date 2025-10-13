Thủ Tướng: 'Tăng trưởng đạt 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030' 13/10/2025 11:10

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Chính phủ đặt mục tiêu tập trung phát triển kinh tế năng động, nhanh và bền vững; tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD…

Sáng nay (13-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Trong bài viết với tiêu đề: Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nhấn mạnh Đại hội lần này sẽ là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh và quyết tâm đổi mới toàn diện của toàn Đảng bộ để góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng bộ Chính phủ hiện nay với 51 tổ chức đảng với hàng trăm nghìn đảng viên, là một đảng bộ lớn trực thuộc Trung ương, được thành lập theo Quyết định 243-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với các mặt công tác của Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp.

Đây là bước phát triển mang tính chiến lược, vừa kế thừa, phát huy vai trò của Ban Cán sự đảng Chính phủ trước đây, vừa đặt nền móng cho sứ mệnh kiến thiết và quản trị quốc gia hiện đại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Chính phủ, nhất là về các quyết sách chiến lược, các trụ cột và động lực phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, Đảng ủy Chính phủ đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Về phát triển kinh tế, trong bối cảnh tình hình rất khó khăn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu kiên cường, khả năng phục hồi nhanh chóng và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Trong khi đó, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp khoảng 4%/năm; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi NSNN được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn quy định…

Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung nguồn lực đầu tư, đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết năm 2025 dự kiến sẽ hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển; hoàn thành mở rộng các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phú Bài, Điện Biên Phủ; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tiêu chuẩn 4F đầu tiên của Việt Nam; triển khai xây dựng các tuyến đường vành đai và đưa vào hoạt động một số tuyến đường sắt đô thị…

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm với quyết tâm đưa thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành "lợi thế cạnh tranh quốc gia"; nhiều vướng mắc, rào cản được tháo gỡ, khơi thông. Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết lớn nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay, ban hành 820 Nghị định và gần 1.400 Nghị quyết của Chính phủ.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương của Trung ương về cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", Ban cán sự đảng Chính phủ/Đảng ủy Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm yêu cầu, tiến độ sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ (giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, tương đương giảm 32%).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tổng biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; tổng chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỉ đồng/năm.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển…

Về phòng, chống đại dịch COVID-19, Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai quyết liệt, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí toàn quốc lớn nhất trong lịch sử, đứng thứ 5 thế giới về tỉ lệ bao phủ vaccine; hỗ trợ khoảng 119.000 tỉ đồng cho trên 68,4 triệu lượt người lao động và trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động gặp khó khăn…

An sinh xã hội trong nhiệm kỳ Chính phủ này được đặc biệt quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,1% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025; thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 lên 8,4 triệu đồng/tháng; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trước thời hạn hơn 5 năm với trên 334.000 căn; triển khai 633.000 căn nhà ở xã hội.

Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc, lên thứ 46 thế giới…

Năm 2030, phấn đấu quy mô GDP thuộc top 30 thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh và quyết tâm đổi mới toàn diện của toàn Đảng bộ.

Đại hội không chỉ là sự tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn mở ra hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tiến nhanh, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với phương châm hành động: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân".

Trong đó, "Đoàn kết, kỷ cương" là cơ sở, nền tảng - "Dân chủ, đổi mới" là nguyên tắc, phương pháp - "Đột phá, phát triển" là mục tiêu, yêu cầu - "Gần dân, vì dân" là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân để triển khai hoạt động của Chính phủ trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Bước sang nhiệm kỳ mới, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc…

Đặc biệt chú trọng công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong Đảng bộ Chính phủ thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, công tác cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức, bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp mạnh về thẩm quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy và cơ quan, tổ chức hành chính, nhà nước.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, thực hiện 3 đột phá chiến lược, Đảng ủy Chính phủ tập trung phát triển kinh tế năng động, nhanh và bền vững; tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, trong đó đào tạo 100.000 kỹ sư lĩnh vực chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc, hoàn thành tuyến đường bộ ven biển; phát triển các dự án đường sắt tốc độ cao, hạ tầng giao thông đô thị, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đồng bộ, hiện đại…

Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển. Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân…

Mời độc giả theo dõi toàn văn bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ TẠI ĐÂY.