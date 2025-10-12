Cả nước đã giảm 145.000 công chức, viên chức sau sắp xếp, tinh gọn 12/10/2025 18:21

(PLO)- Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cả nước đã giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng số biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỉ đồng/năm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong hai ngày 12 và 13-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Sau phiên trù bị buổi sáng, chiều nay, Đại hội tổ chức 15 tổ thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (tổ trưởng tổ 1) cho rằng nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng đã nỗ lực, quyết tâm, giải quyết được nhiều việc tồn đọng qua nhiều nhiệm kỳ. Điều này, thể hiện tinh thần không né tránh, không ngại khó, góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển.

Điểm rất nổi bật trong chỉ đạo, điều hành, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Chính phủ, Thủ tướng đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, phong cách lãnh đạo, quản trị, lấy thực tiễn là thước đo hiệu quả, đổi mới thể chế làm phương pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thảo luận tại tổ về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, các đại biểu đánh giá trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Đáng chú ý, quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 (xếp thứ 37 thế giới) lên 510 tỉ USD năm 2025 (tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN). GDP bình quân đầu người cũng tăng gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỉ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỉ đồng).

Đến hết năm 2025, nước ta sẽ hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700 km theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với trên 334.000 căn.

Đặc biệt, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đã giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (tương đương giảm 32%). Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 (tương đương giảm 67%).

Tổng số biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỉ đồng/năm.

Ngoài ra, giai đoạn 2020-2025 đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và triển khai thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém; 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và các dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Hiện các cơ quan, địa phương đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỉ đồng (tương đương khoảng 235 tỉ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347 ngàn ha.