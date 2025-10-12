Thủ tướng: Cần giao doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn 12/10/2025 17:25

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn, như các công trình thể thao quy mô quốc tế, hay các sân bay quốc tế…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong hai ngày 12 và 13-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Sau phiên trù bị buổi sáng, chiều nay, Đại hội tổ chức 15 tổ thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Không tiếp tục đổi mới, không thể phát triển được

Tham dự và phát biểu thảo luận tại tổ số 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều 12-10 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NhẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh nếu không tiếp tục đổi mới, chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Do đó, ông cho rằng phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý các nội dung văn kiện một cách mạch lạc, khả thi để chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đột phá phát triển, nhất là về cơ chế bảo đảm nguồn lực, huy động nguồn lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cách huy động nguồn lực trong dân rất khoa học và hiệu quả trong bối cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi mới lập nước.

Phân tích sâu hơn về vấn đề huy động nguồn lực, Thủ tướng khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để tiếp tục khơi thông...

Điểm lại một số con số rất ấn tượng của nhiệm kỳ này, người đứng đầu Chính phủ cho hay tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách Nhà nước khoảng 1,57 triệu tỉ đồng; tổng chi an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỉ đồng. Nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35% năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỉ đồng, tương đương 33,2% GDP. Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm 3,4 triệu tỉ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020…

Theo Thủ tướng, thu hút vốn FDI đang là một điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. Điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội, bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, như tháo gỡ vướng mắc thể chế; phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do…

Muốn vậy, ông cho rằng cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Một biện pháp quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế…

Người đứng đầu Chính phủ dẫn thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: NHẬT BẮC

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Đại hội có sự tham dự của 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ.