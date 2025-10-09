Đại hội Đảng bộ Chính phủ không quyết về nhân sự 09/10/2025 10:53

(PLO)- Tuần sau, Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức Đại hội lần thứ I theo mô hình mới. Với tính chất như vậy, Đại hội sẽ không quyết về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Ngày 12 và 13-10, Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Họp báo sáng nay về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ cho biết Đại hội lần đầu tiên này, chủ đề được Đảng bộ Chính phủ lựa chọn là: “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ thông tin tại buổi họp báo.

Về nội dung, Đại hội sẽ không quyết định về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Hai nội dung sẽ được tập trung thảo luận gồm: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ Chính phủ theo mô hình mới tập hợp và kế thừa toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Ban Cán sự đảng, đảng ủy các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Với tính chất như vậy, Đại hội lần thứ I sẽ đánh giá toàn diện bối cảnh khó khăn năm năm vừa qua, mà đầu tiên là đại dịch COVID-19, và những ngày này là thiên tai đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Dù vậy, theo ông Nguyễn Hòa Bình, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu.

Một điểm nhấn của nhiệm kỳ vừa qua, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tại buổi họp báo, là Đảng bộ Chính phủ đã tham mưu tích cực để Trung ương ban hành Nghị quyết 27 – nghị quyết chuyên đề đầu tiên về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Và thời gian qua, công tác này được Bộ Chính trị đẩy mạnh với việc ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Trực tiếp Tổng Bí thư đã làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ chủ trì họp báo. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cùng với ưu tiên cao về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Chính phủ nhiệm kỳ này đã đẩy mạnh đột phá chiến lược vào hệ thống kết cấu hạ tầng. Đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số… được tập trung đầu tư sẽ mở ra không gian phát triển mới đất nước trong những năm tới.

Về tổ chức bộ máy, cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Dù còn những khó khăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn chuyển tiếp này nhưng mô hình tổ chức mới được kỳ vọng thúc đẩy chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển.

Phó Bí thư thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết đến lúc này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã hoàn tất. Dự thảo các văn kiện gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động đã được xây dựng nghiêm túc.

“Đảng bộ Chính phủ khẳng định mạnh mẽ quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh đoàn kết, sức mạnh thời đại, vững bước, đồng hành cùng dân tộc trong Kỷ nguyên mới” – ông Bình nói.