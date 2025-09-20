Phải cơ bản tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, thể chế trong năm 2025 20/09/2025 19:50

(PLO)- Thủ tướng chỉ đạo dứt khoát phải rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển đổi từ quản lý là chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Chiều 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà

Thủ tướng Phạm Minh nhấn mạnh thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, là "đột phá của đột phá" nhưng vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn".

Theo Thủ tướng, quá trình phát triển nhiều vấn đề chưa dự báo hết, chưa bao phủ các góc cạnh của cuộc sống hoặc đã có quy định rồi nhưng thực tiễn vượt qua. Do đó, phải hoàn thiện với phương châm "cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, đa số đồng tình, thực hiện có hiệu quả thì tiến hành luật hoá; cái gì chưa chín, chưa rõ thì đưa vào các văn bản dưới luật để quy định; vừa làm vừa hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội".

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo dứt khoát phải rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển đổi trạng thái từ quản lý là chính và "không quản được thì cấm" sang trạng thái kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn, bảo đảm thông thoáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Rà soát kỹ việc phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực, xây dựng công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi; cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, ách tắc...

Đồng thời thiết kế văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, cài cắm lợi ích, tạo ra thủ tục hành chính không cần thiết.

Phải cơ bản tháo gỡ hết những rào cản, vướng mắc về thể chế trong năm 2025

Sau Phiên họp này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, tổ chức thực hiện.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung, phương án xử lý và thời gian xử lý đối với những nội dung được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật. Công khai ý kiến trả lời chính thức của Bộ, ngành mình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cổng pháp luật quốc gia.

Đối với nội dung bất cập, vướng mắc đã được phát hiện thực hiện, Thủ tướng đề nghị xử lý theo nguyên tắc: đối với các vướng mắc, bất cập tại các dự án luật đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thì các Bộ, cơ quan tổng hợp, đề xuất xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Thủ tướng chỉ đạo dứt khoát phải rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang trạng thái kiến tạo phát triển và phục vụ. Ảnh: VGP

Đối với các dự án luật chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì xem xét, bổ sung vào Chương trình để kịp thời xử lý. Trường hợp cần thiết thì sử dụng cơ chế tại Nghị quyết số 206/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để giải quyết.

Đối với kết quả rà soát, phản ánh, kiến nghị của Đảng ủy các tỉnh, hiệp hội, doanh nghiệp được gửi sau khi Bộ Tư pháp có Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phân loại, chuyển đến các Bộ, cơ quan có trách nhiệm để nghiên cứu, tiếp thu, đề xuất phương án xử lý.

Đối với kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động và chịu trách nhiệm việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Các Bộ, cơ quan tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát văn bản, xác định cụ thể phương án và lộ trình xử lý, hoàn thành chậm nhất trước ngày 1-10. Cùng với đó, dự kiến phương án xử lý và lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ... gửi về Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 15-10.

Thủ tướng cũng đề nghị chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cho các Phiên họp của Ban Chỉ đạo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đặt ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là trong năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ hết những rào cản, khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới.