Nghị quyết 66-NQ/TW là đòn bẩy thể chế để phát triển đất nước trong giai đoạn mới 16/09/2025 12:32

Sáng 16-9, Hội Luật gia Việt Nam, Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế (IBLA) phối hợp với Tạp chí Pháp lý tổ chức hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”.

Mục tiêu của hội thảo là giới thiệu, quán triệt Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, tập trung vào chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới...

TS Trần Công Phàn – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam - tại hội thảo. Ảnh: YC

Tại hội thảo, TS Trần Công Phàn – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, cho rằng Nghị quyết 66 không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là đòn bẩy thể chế để Hội Luật gia Việt Nam vượt qua những khó khăn, khẳng định vai trò của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt ra trách nhiệm quan trọng cho giới Luật gia trong việc góp phần kiến tạo hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, minh bạch, khả thi và thượng tôn Hiến pháp – để pháp luật thực sự trở thành động lực trung tâm cho phát triển đất nước.

Tinh thần của Nghị quyết 66 đã mở ra một không gian và yêu cầu mới để Hội Luật gia Việt Nam phát huy vai trò của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Theo ông Phàn, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp đã trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đã khẳng định vị trí, uy tín thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: YC

Tại hội thảo, GS.TS Phan Trung Lý - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng IBLA, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, trình bày tham luận về Nghị quyết 66-NQ/TW với yêu cầu phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp luật kỷ nguyên phát triển.

Theo ông Lý, Hội cần trở thành kênh tham mưu, tư vấn có uy tín cho Đảng và Nhà nước. Ông nhấn mạnh rằng Nghị quyết 66 đã mở ra một không gian thể chế mới, đòi hỏi Hội phải nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó đóng góp vào việc hoạch định chính sách một cách chủ động và khoa học.