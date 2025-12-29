Vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ sắp hầu tòa 29/12/2025 18:54

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) và vợ sắp hầu tòa trong vụ án xảy ra tại công ty đã kiểm nghiệm kẹo Kera.

Dự kiến ngày 16-1, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa hình sự TAND TP.HCM.

Công ty Avatek đã làm phiếu kết quả thử nghiệm giả đối với kẹo Kera. Ảnh chụp màn hình

Theo cáo trạng, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu.

Trong thời gian làm việc tại Công ty TSL, bị cáo Phương chỉ đạo các bị cáo đồng phạm là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên đưa thông tin cho khách hàng về chủ trương trên để lôi kéo khách hàng.

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính số tiền 117 tỉ đồng.

Đến tháng 2-2023, bị cáo Phương rút vốn khỏi Công ty TSL và lôi kéo một số nhân viên thành lập Công ty Avatek.

Phương tiếp tục thực hiện chủ trương làm Phiếu kiểm nghiệm giả. Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỉ đồng.

Tổng cộng, Công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả.

Các cá nhân, doanh nghiệp đã dùng những phiếu này để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP, hữu cơ và HACCP tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên. Theo cáo trạng vụ hoa hậu Thùy Tiên, để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera trên thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt nhờ Nguyễn Phong tiến hành thủ tục công bố sản phẩm. Nguyễn Phong thuê Công ty Cổ phần Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế Fosi tư vấn, hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trong đó có kết quả thử nghiệm của Công ty Avatek về các chỉ tiêu thông tin dinh dưỡng, hàm lượng "Xơ tổng số"; các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của mẫu kẹo Kera sang Công ty Chị Em Rọt...

Cũng theo cáo trạng, để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Do đã có quan hệ thân thiết với các cán bộ tại các Bộ, ngành có liên quan, vợ chồng Khánh và Linh không đưa hết gần 4 tỉ đồng đã nhận của Phương cho 21 cá nhân đã giải quyết hồ sơ mà chỉ đưa một phần.

Cụ thể, đưa 410 triệu đồng cho 9 lượt cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ NN&MT, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia sau khi được cấp 8 Quyết định cấp phép chỉ định phục vụ quản lý nhà nước, cấp chứng nhận thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản... cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Đưa 510 triệu đồng cho 16 lượt cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ NN&MT, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia để chúc tết từ năm 2020 đến năm 2023.

Khánh chi 600 triệu đồng tiền tiếp khách từ năm 2020 đến năm 2023. Còn lại số tiền hơn 2,4 tỉ đồng, Khánh sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đối với 21 cá nhân đã nhận tiền, những người này đã thừa nhận hành vi nhận tiền, quà... và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ liên quan đến các Bộ, ngành để kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm về Đảng, Chính quyền là phù hợp.