Truy tố 100 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty đã kiểm nghiệm kẹo Kera, công ty TSL 25/12/2025 21:26

(PLO)- Các bị can tại Công ty Avatek và Công ty TSL đã có chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả với tỉ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu...

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị can Nguyễn Nam Khánh) cùng bị truy tố tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 96 bị can còn lại bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án theo quy định.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả. Theo đó, tỉ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu...

Bị can Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo các bị can là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc công ty có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm để tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản,...

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính số tiền 117 tỉ đồng.

Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, bị can Phương chỉ đạo các bị can là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho bị can Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Bị can Nguyễn Nam Khánh chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân trong 5 năm, tổng số 920 triệu đồng. Số tiền còn lại 2,4 tỉ đồng, bị can Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, đã có 42/655 công ty, cá nhân làm dịch vụ môi giới liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek để làm phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Bị can Đoàn Hữu Lượng đã nộp 5,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính. Bị can Hồ Thị Thanh Phương đã nộp 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.