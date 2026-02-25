Vụ lừa đảo liên quan Công ty Sen Tài Thu: Bí mật 25 tỉ chạy án giấu dưới gầm giường 25/02/2026 19:10

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã có cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Vờ gọi điện cho lãnh đạo

Theo cáo buộc, Tập đoàn Sen Tài Thu thành lập năm 2018, đăng ký nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh, chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Năm 2018, Tập đoàn này vay tiền ngân hàng và cá nhân khác để mở rộng sản xuất nhưng không có tiền để trả nợ.

Để có tiền phục vụ cho hoạt động của công ty và trả nợ, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần và hứa hẹn trả lãi suất cao.

Quá trình điều tra, có 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hứa hẹn “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Cụ thể, năm 2023, Nguyễn Thị Lan Hương bị CQĐT triệu tập và yêu cầu giải trình về hoạt động huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu. Lo sợ bị xử lý trước pháp luật, bà Hương đã tìm người tác động xin giảm nhẹ.

Thông qua các mối quan hệ, bà Hương gặp bị can Tú và kể lại tình hình. Tú giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan, khẳng định Lan có nhiều mối quan hệ, có thể “giải quyết” việc của Hương.

Khi gặp Lan, bà Hương trình bày việc đang liên quan đến vụ việc công an điều tra sai phạm xảy ra tại công ty và nhờ giúp đỡ. Nhằm khiến Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ. Thực tế, bị can không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương.

Tuy vậy, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để cùng bàn bạc cách giúp đỡ. Lan yêu cầu muốn lo được việc cho Hương, phải chuẩn bị khoảng 30 tỉ đồng để cảm ơn những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc. Hoặc nếu có bị khởi tố, sẽ được giảm án.

Do tin tưởng, Hương đã chuyển cho Lan 25 tỉ đồng trong 3 lần. Lần đầu vào tháng 9-2023, vợ chồng Hương cầm 10 tỉ đồng đến nhà đưa cho Lan. Sau đó, Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình.

Khoảng một tuần sau, Tú đi sang nhà Hương, nhận 11 tỉ đồng mang về cho chị gái. Khi đó, Lan cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Lần cuối, vào đầu tháng 10-2023, Lan nói đã dùng hết 20 tỉ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỉ để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Do vậy, vợ chồng Hương đã mang lại 5 tỉ đồng đựng trong ba lô đen mang đến nhà Lan.

Bị can Lan bảo cất vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Do đó, chồng Hương và Tú nhấc đệm giường ngủ của Lan lên, lấy tiền trong 2 ba lô xếp vào gầm giường.

Túi xách 1 tỉ đồng ở văn phòng luật

Sau đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã đưa vợ chồng Hương đến một văn phòng luật để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề của Công ty Sen Tài Thu. Luật sư V đã đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền.

Sau khi ra về, Lan đã để lại 1 túi xách bên trong có chứa số tiền 1 tỉ đồng. Luật sư V, trưởng văn phòng luật đã yêu cầu Lan nhận lại nhưng Lan không nhận.

Sau đó, Hương vẫn nhận lệnh triệp tập lên làm việc về sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu rồi bị khởi tố. Lúc này Hương mới biết, việc Nguyễn Thị Ngọc Lan nhận tiền của mình nhưng không giúp được nên trình báo cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, luật sư V đã tự nguyện giao nộp số tiền này để phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án.

CQĐT xác định luật sư V không trao đổi gì đến việc “chạy án” cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền, không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó không có căn cứ để xử lý luật sư V với vai trò đồng phạm của Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.