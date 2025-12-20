Đề nghị truy tố 100 bị can vụ án giả mạo trong công tác 20/12/2025 08:16

(PLO)- CQĐT đề nghị truy tố 100 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

CQĐT đề nghị truy tố 100 bị can. Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), bị can Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố tội Giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Các bị can đã phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả. Ảnh: Minh họa

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Theo kết luận điều tra, Công ty TSL được thành lập năm 2017, có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng… đối với các mặt hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm…

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TSL thực hiện có giá trị xác nhận chất lượng sản phẩm mang tính pháp lý và là điều kiện bắt buộc để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, với mục đích thu lời bất chính, bị can Đoàn Hữu Lượng đã giao bị can Hồ Thị Thanh Phương và các thuộc cấp phát hành phiếu kiểm nghiệm thật và cả phiếu kiểm nghiệm giả.

Những phiếu kiểm nghiệm giả thuộc loại không có mẫu kiểm nghiệm nhưng vẫn phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm hoặc có mẫu nhưng không tiến hành kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, điều chỉnh lùi ngày phát hành.

Về phương thức, thủ đoạn làm giả phiếu kiểm nghiệm, tại Công ty TSL, phòng kinh doanh, nhóm hỗ trợ kinh doanh có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo khách hàng.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty TSL, nhóm sale sẽ nói cho khách hàng biết Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nhanh, khách hàng chỉ cần đưa ra thông tin yêu cầu kiểm nghiệm và không cần gửi mẫu kiểm nghiệm, có thể chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu, chiết khấu cho khách hàng cao, lên đến 30% giá thành 1 phiếu kết quả thử nghiệm.

Các doanh nghiệp cần Phiếu kết quả kiểm nghiệm có thể làm việc trực tiếp với Công ty TSL hoặc làm qua trung gian môi giới với dịch vụ trọn gói từ 3-5 triệu đồng đối với hồ sơ tự công bố sản phẩm, 7-15 triệu đồng đối với hồ sơ công bố sản phẩm.

Sau khi thỏa thuận và thống nhất với khách hàng về việc làm giả Phiếu kiểm nghiệm, nhóm sale chuyển thông tin khách hàng tới Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật) duyệt.

Sau đó, thông tin sẽ được chuyển tiếp đến nhóm Demo để phân công nhân viên làm nhiệm vụ nhập liệu thông tin lên phần mềm, xuất in, đóng dấu và trả kết quả cho khách hàng.

Các công ty, cá nhân trung gian môi giới hoặc doanh nghiệp trực tiếp sử dụng Phiếu kết quả thử nghiệm giả để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc hoàn thiện hồ sơ tự công bố tại các Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở NN&MT, Sở Công thương… tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm.

Phiếu kiểm nghiệm giả cũng có thể sử dụng để hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP và HACCP.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TSL đã phát hành 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 117 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng hưởng lợi 78 tỉ đồng. Bị can Hồ Thị Thanh Phương hưởng lợi 15 tỉ đồng trong thời gian làm việc tại Công ty TSL từ năm 2020 đến tháng 2-2023.

Cùng vụ án, trong thời gian từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, bị can Hồ Thị Thanh Phương (giai đoạn 2023-2025 làm giám đốc điều hành Công ty Avatek) đã chỉ đạo nhân viên phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83 tỉ đồng. Bà Phương hưởng lợi toàn bộ số tiền trên.