Mâu thuẫn từ va chạm vỏ lãi, người chết người đi tù 19/03/2026 19:29

(PLO)- Va chạm vỏ lãi, dẫn đến cự cãi và thách thức đánh nhau, Sịl đã dùng dao truy sát đến khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu mới dừng lại.

Ngày 19-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trương Văn Sịl (31 tuổi, ngụ xã Kiên Lương) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Sịl làm nghề điều khiển vỏ lãi cào sò lụa trên vùng biển xã Kiên Lương. Tối 3-7-2025, sau khi uống rượu, Sịl trở về vỏ lãi đang đậu trên cống Bình An, thuộc tuyến kênh Lung Lớn 2, để bơm nước ra khỏi vỏ lãi.

Bị cáo Trương Văn Sịl bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người. Ảnh: VĂN VŨ

Lúc này, anh LCC điều khiển vỏ lãi chạy ngang, va chạm với vỏ lãi của Sịl, dẫn đến hai bên cự cãi và thách thức đánh nhau. Sau đó, anh C điều khiển vỏ lãi về đậu cách đó khoảng 500m. Do bực tức, Sịl lấy một con dao giấu vào túi quần rồi đi tìm anh C.

Khi đến một vựa hải sản Sịl thấy anh C đang ngồi trên xe mô tô nên tiến đến hỏi: “Mày chửi ai”.

Lúc này, anh C không trả lời mà cầm một thanh kim loại đánh vào vùng đầu của Sịl, gây thương tích. Ngay sau đó, Sịl rút dao đâm anh C.

Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy vào trong vựa hải sản nhưng Sịl tiếp tục đuổi theo, xô xát cho đến khi thấy anh C chảy nhiều máu mới dừng lại. Sau đó, Sịl ném bỏ cán dao, cùng những người có mặt đưa anh C đi cấp cứu.

Tuy nhiên, đến khoảng chiều hôm sau anh C tử vong. Còn Sịl, sau khi gây án, đã đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.