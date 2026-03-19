Màn bỏ trốn trong đêm và cái kết sau 6 năm bị truy nã 19/03/2026 17:45

(PLO)- Khi bị cảnh sát kiểm tra, Nguyễn Ngọc Quyết nói dối vali màu hồng của vợ không biết mật khẩu rồi vứt vali đựng 18 bánh heroin để bỏ chạy.

Ngày 19-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quyết (37 tuổi, trú xã Quỳ Châu, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Quyết thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 30 ngày 20-5-2019, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện một chiếc xe bán tải có nhiều nghi vấn.

Quyết là người ngồi trên xe bán tải này. Tổ công tác yêu cầu Quyết mang va li trên xe đưa xuống đường mở ra để kiểm tra thì Quyết nói va li của vợ, không biết mật khẩu. Quyết xin phép gọi điện cho vợ để hỏi mật khẩu. Lợi dụng sơ hở, đêm tối, Quyết nhảy lên xe chạy trốn. Công an kiểm tra chiếc va ly chứa bên trong 18 bánh heroin, có tổng trọng lượng hơn 6,4kg.

Nguyễn Ngọc Quyết vận chuyển trái phép 18 bánh heroin lĩnh án tù chung thân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Quyết. Sau sáu năm, khoảng 20 giờ ngày 22-10-2025 tại bản Đống Na Xốk, huyện Sỉ Khột Tạ Bong, Thủ đô Viêng Chăn, nước Lào, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước Lào và đơn vị chức năng bắt giữ thành công Quyết và áp giải an toàn về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra cho thấy, năm 2019, sau khi thi hành xong bản án 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, Quyết kinh doanh cầm đồ và thua lỗ. Năm 2019, một người Lào rủ Quyết vận chuyển ma túy, tiền công 1.500-2.000 USD/chuyến.

Ngày 19-5-2019, Quyết đến khu vực biên giới gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận 18 bánh heroin giấu bên đường, bỏ vào va li màu hồng mang mang ra Hà Nội. Trên đường đi qua Nghệ An thì Quyết bị kiểm tra nên đã nói dối va li của vợ và không biết mật khẩu để chạy trốn. Thời gian qua, Quyết trốn vào Tây Nguyên rồi vượt biên sang Lào trốn truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyết thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.