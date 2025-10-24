Sang Lào thay tên đổi họ trốn truy nã 6 năm 24/10/2025 16:04

(PLO)- Nguyễn Ngọc Quyết đã sang Lào thay tên đổi họ, trốn truy nã sáu năm về tội vận chuyển trái phép 18 bánh heroin.

Chiều 24-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Quyết (36 tuổi, quê xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau sáu năm trốn lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Quyết trốn truy nã sáu năm tại Lào đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, rạng sáng 20-5-2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên tuyến đường đại lộ Lê Nin (tỉnh Nghệ An) kiểm tra xe ô tô bán tải 37C-31571.

Thời điểm đó, trên xe bán tải có Quyết và người bạn là Nguyễn Ngọc Thạch (36 tuổi, trú Nghệ An). Bị kiểm tra, Quyết vứt lại va li chứa 18 bánh heroin rồi lên xe bỏ chạy. Công an thu giữ tang vật 18 bánh hêrôin (gần 6,5 kg).

Qua điều tra cho thấy, Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 10-6-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Quyết về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, Quyết chạy sang lẩn trốn tại Lào. Quyết đã thay tên đổi họ dưới vỏ bọc của một con người khác để sinh sống và làm việc tại Lào nhưng đã bị công an phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Quyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.