Đề xuất lùi thời gian hạn chế xe xăng vào trung tâm TP.HCM 24/12/2025 15:10

(PLO)- Đơn vị xây dựng Đề án đề xuất lùi thời điểm thiết lập vành đai hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm TP đến năm 2027, thay vì triển khai từ năm 2026 như đề xuất trước đó.

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM, đơn vị xây dựng Đề án đề xuất lùi thời điểm thiết lập vành đai hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm đến năm 2027, thay vì triển khai từ năm 2026 như đề xuất trước đó.

Từng bước hình thành vùng phát thải thấp từ năm 2027

Cụ thể theo Đề án, từ 1-1-2027, thiết lập và triển khai vùng phát thải thấp (LEZ 1) tại một số khu vực trung tâm TP.HCM. Vùng LEZ 1 được giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, nhằm kiểm soát phương tiện có mức phát thải cao.

Khu vực này hiện có hơn 3,2 triệu dân với khoảng 9,2 triệu lượt di chuyển mỗi ngày. Các kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5, NO2 và SO2 tại đây cao hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác trên địa bàn TP HCM, đặc biệt tại các quận 1, 3 và 5 cũ.

Cùng thời điểm này (từ 1-1-2027), sẽ thu phí ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4 khi lưu thông vào vùng LEZ 1.

Một số phương tiện được miễn trừ gồm: Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe phục vụ quốc phòng - an ninh, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe hộ đê và xe máy chuyên dùng trong nông - lâm nghiệp.

Siết dần xe máy, ô tô không đạt chuẩn khí thải

Cạnh đó, đề xuất từ 1-9-2027, cấm mô tô, xe gắn máy dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 2 lưu thông vào vùng LEZ 1 trong hai khung giờ cao điểm 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ, trừ phương tiện của người khuyết tật.

Đến 1-1-2028, biện pháp được siết chặt hơn:

- Cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng LEZ 1.

- Cấm ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 lưu thông vào vùng này trong giờ cao điểm.

Song song đó, TP áp dụng lộ trình nâng chuẩn khí thải đối với ô tô:

- Từ 1-1-2027, ô tô sản xuất giai đoạn 2017 - 2022 phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4.

- Từ 1-1-2028, ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 5 khi tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM.

Đến 2030, mở rộng vùng phát thải thấp ra Vành đai 1

Theo đề án, từ 1-1-2030, thiết lập vùng phát thải thấp LEZ 2 tại khu vực Vành đai 1, bao quanh bởi các tuyến Phạm Văn Đồng - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - ngã tư Bảy Hiền - Hương Lộ 2 - Nguyễn Văn Linh.

Tại ranh giới giữa LEZ 1 và LEZ 2, Thành phố sẽ:

- Cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong giờ cao điểm.

- Cấm hoàn toàn ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 lưu thông trong vùng LEZ 1.

- Thu phí ô tô không đạt Mức 4 khi di chuyển qua ranh giới hai vùng, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định.

Đề án cũng đưa ra từ 1-1-2031, cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng LEZ 2; đồng thời, cấm ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 trong giờ cao điểm.

Đến 1-1-2032, dự kiến cấm hoàn toàn ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 lưu thông vào vùng LEZ 2 và thu phí đối với các phương tiện ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch còn lại, trừ các trường hợp được miễn theo quy định.