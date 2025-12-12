Từ vụ chung cư cấm xe điện, cần sớm ban hành quy chuẩn an toàn 12/12/2025 14:58

(PLO)- Một số chung cư tại Hà Nội thời gian qua thông báo hạn chế hoặc cấm gửi xe điện dưới hầm, dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian gần đây, một số chung cư ở Hà Nội đã đưa ra thông báo dừng tiếp nhận hoặc cấm gửi xe máy điện, xe đạp điện (xe điện) ở khu vực tầng hầm. Lý do được đưa ra là “nguy cơ cháy nổ từ pin và các thiết bị sạc không đảm bảo”, khiến đơn vị quản lý lo ngại và không biết áp dụng tiêu chuẩn nào để bảo đảm an toàn cháy nổ với phương tiện này.

Hai luồng ý kiến trái chiều về cấm xe điện

Tại khu HH Linh Đàm, Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm mới đây thông báo không tiếp nhận thêm phương tiện xe điện gửi tại tầng hầm và sẽ ngừng trông giữ triệt để từ ngày 1-2-2026. Thông báo ngay lập tức tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều.

Anh Nguyễn Văn Long nói rằng nhà nước đang khuyến khích chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hướng tới sống xanh và giảm phát thải. Hưởng ứng phong trào này anh vừa mua xe máy điện cho con.

“Xe xăng thì để đâu cũng được, còn xe điện rất cần chỗ để sạc và tránh mưa. Tôi vừa bán xe xăng mua xe điện cho con vì nghĩ phù hợp xu hướng khi Hà Nội tới đây có những vùng cấm xe xăng. Giờ họ làm thế này tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan” - anh Long nói.

Đơn vị vận hành khu HH Linh Đàm thông báo cấm gửi xe điện gây ra hai luồng ý kiến khác nhau. Ảnh: T.PHAN

Ở chiều ngược lại, chị Nguyễn Quỳnh cho rằng tầng hầm chung cư vốn được thiết kế cho xe xăng, nay xuất hiện nhiều xe điện khiến nhu cầu sạc tăng, dẫn đến tình trạng đấu nối thiết bị không đúng quy định. Thậm chí có người đưa xe điện lên căn hộ để sạc, làm tăng nguy cơ cháy nổ. Trong khi đó các phương án phòng, chữa cháy cho phương tiện này chưa hề có hướng dẫn

“Tại khu HH Linh Đàm, cư dân rất đông, hạ tầng phòng cháy chữa cháy lại hạn chế. Nếu xảy ra sự cố trong tầng hầm cũ thì hậu quả sẽ rất lớn. Khi triển khai phương tiện mới phải có quy chuẩn mới, để khi cháy nổ xảy ra có thể ứng phó được” - chị Quỳnh nêu quan điểm.

Trước phản ứng của cư dân, UBND phường Hoàng Liệt đã có văn bản gửi chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm, yêu cầu ban quản lý không được từ chối dịch vụ trông giữ xe điện. Văn bản này nhằm bảo đảm quyền lợi của cư dân trong khi chờ quy chuẩn an toàn chính thức.

Cần sớm hoàn thiện quy chuẩn cho xe điện trong chung cư

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, cả nước hiện có hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện đang lưu thông. Vì vậy, yêu cầu ban hành quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, thống nhất cho việc bố trí, sạc và trông giữ xe điện trong chung cư đang trở nên cấp thiết. Việc này nhằm giúp các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà có cơ sở thực hiện, đồng thời bảo đảm an toàn cho cư dân.

Theo tìm hiểu, vấn đề này đã được Chính phủ chỉ đạo từ tháng 10. Cụ thể, ngày 14-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với các chung cư có lắp đặt trạm hoặc trụ sạc xe điện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15-10, tuy nhiên đến nay quy chuẩn vẫn đang được hoàn thiện.

Theo Bộ Xây dựng, yêu cầu trên đang được đơn vị tiến hành. Cụ thể, ngày 11-12, Bộ tổ chức hội nghị lấy ý kiến sửa đổi QCVN 04:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Một trong các nội dung quan trọng là bổ sung quy định liên quan đến trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Một số chung cư không cho sạc xe điện cư dân đưa lên nhà sạc khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ cháy nổ.

Dự kiến, các chung cư sẽ phải áp dụng những tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt hơn, gồm yêu cầu về khu vực bố trí trạm sạc, điều kiện phòng chống cháy nổ, giải pháp thoát nạn và trang thiết bị ứng phó sự cố.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết các cơ quan đều thống nhất rằng hạ tầng phục vụ xe điện tại chung cư hiện bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, việc ban hành sớm quy chuẩn là cần thiết để bảo đảm thống nhất trong quản lý.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp Viện Khoa học công nghệ xây dựng tiếp thu ý kiến và phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát thực tế theo từng loại hình công trình.

Ông lưu ý mỗi loại hình nhà ở – như nhà liền kề, chung cư thấp tầng, chung cư cao tầng… có đặc điểm khác nhau. Đặc biệt, các chung cư xây trước năm 2010 hoặc 2020 có tiêu chuẩn thiết kế cũ, nên cần cách tiếp cận phù hợp, bảo đảm khả năng cải tạo, bố trí khu vực dành cho xe điện mà không làm tăng rủi ro cháy nổ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí khu vực riêng cho xe điện, tách biệt hệ thống điện, lối đi và giải pháp phòng cháy chữa cháy. Điều này nhằm hạn chế cháy và bảo vệ cư dân trong tình huống xấu.

Về nội dung kỹ thuật, Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ ba nhóm yêu cầu đối với xe điện trong chung cư: Khu vực đỗ xe, khu vực sạc điện và khu vực đổi pin. Quy chuẩn cũng sẽ có quy định riêng biệt cho ô tô và xe máy điện.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội, trong đó có khu HH Linh Đàm, nơi đang ghi nhận nhiều tranh luận nhất về việc dừng nhận xe điện.