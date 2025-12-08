Xe điện lên ngôi, giá Honda Vision chỉ bán với hơn 30 triệu đồng 08/12/2025 19:57

(PLO)- Mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda là Vision đang được các đại lý bán với giá chỉ hơn 30 triệu đồng.

Khi nhiều tỉnh, thành đang bàn kế hoạch cho việc hạn chế xe xăng và ưu tiên xe điện để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhiều người dân cũng bắt đầu đắn đo việc mua xe xăng. Cũng có thể vì nguyên nhân này, giá xe máy xăng bắt đầu có xu hướng giảm dần.

Theo khảo sát của PV, giá xe Honda Vision hiện đang được một số đại lý bán ra với giá từ 30,9 triệu đồng.

Một số đại lý bán giá Honda Vision chỉ 30,89 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, Vision phiên bản Tiêu chuẩn đang có giá 30,9 triệu đồng, bản Cao cấp có giá 32 triệu đồng, bản Đặc biệt có giá 33,8-35,7 triệu đồng và bản Thể thao có giá 37,5 triệu đồng. Riêng Honda Vision 2024 phiên bản Cổ điển có giá 37,5 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 11, một số đại lý bán với giá cao hơn so với thời điểm này. Đơn cử như Vision phiên bản Tiêu chuẩn đang có giá 34,3 triệu đồng, bản Cao cấp có giá 32,9 triệu đồng, bản Đặc biệt có giá 33,8-35,7 triệu đồng và bản Thể thao có giá 36,6 triệu đồng. Riêng Honda Vision 2024 phiên bản Cổ điển có giá 36,6 triệu đồng.

Honda Vision là mẫu xe từng mẫu xe tay ga được bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản này, tuy nhiên thời gian gần đây khi xe máy điện ngày càng phát triển thì các dòng xe xăng cũng giảm dần doanh số. Do đó, hãng xe Honda cũng không tiết lộ doanh số hàng tháng nhiều như trước đây.

Theo Honda Việt Nam, doanh số bán xe máy trong tháng 10-2025 đạt 188.036 xe, tăng 2,8% so với cùng kỳ tháng 10-2024.

Theo các chuyên gia, người dùng sẽ dần chuyển sang xe máy điện nhiều hơn vì ngoài vấn đề tiết kiệm chi phí, có nhiều tiện lợi thì hiện này nhiều mẫu xe máy điện cũng ra mắt tại Việt Nam. Đặc biệt, nhiều dòng xe máy điện cũng đang được ưu đãi để kích cầu người tiêu dùng sử dụng.