Người dùng sẽ thích ô tô siêu nhỏ thay thế xe máy Honda 07/12/2025 12:31

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo đã chấp thuận cho phép sản xuất ô tô tí hon tại Mỹ.

"Tôi vừa phê duyệt cho phép chế tạo ô tô siêu nhỏ ở Mỹ. Các nhà sản xuất đã mong muốn làm điều này từ lâu, giống như cách chúng được sản xuất thành công ở các quốc gia khác. Chúng có thể chạy bằng xăng, điện hoặc hybrid.

Những chiếc xe của tương lai này không đắt, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và, nói một cách đơn giản là tuyệt vời" - ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các mẫu xe Kei Car (xe cỡ nhỏ), vốn phổ biến ở Nhật. Những chiếc xe này được bán với chi phí thấp hơn và được thiết kế phù hợp với những con đường hẹp.

Ông Sean Duffy, Bộ trưởng Giao thông Mỹ nhận định rằng ô tô siêu nhỏ ở Mỹ có thể hoạt động tốt nhất trong môi trường đô thị và cung cấp một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho một số người tiêu dùng.

Theo giới phân tích, ô tô siêu nhỏ có chi phí sản xuất và bán ra thấp hơn đáng kể so với xe truyền thống, giúp nhiều người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn. Ngoài ra, những chiếc xe này đem lại an toàn và tiện nghi đáng kể hơn nhiều so với sử dụng xe máy.