Ô tô Trung Quốc lại gây ngạc nhiên cho người dùng 07/12/2025 08:14

Chiếc ô tô Trung Quốc BYD Dolphin vừa đạt mốc bán được 1 triệu xe.

BYD Dolphin là chiếc ô tô điện cỡ nhỏ được bán tại Trung Quốc từ năm 2021 và đã trở thành mẫu xe thứ năm trên thế giới gia nhập vào câu lạc bộ 1 triệu xe.

Chiếc xe này có giá khởi điểm là 14.100 USD (371 triệu đồng), và khả năng chạy được hơn 400 km cho một lần sạc đầy.

Nhưng để đạt doanh số khổng lồ, Dolphin không chỉ phổ biến ở Trung Quốc mà còn được bán rộng rãi tại nhiều thị trường châu Á và các thị trường lớn ở châu Âu.

Dolphin không phải là mẫu xe BYD duy nhất vượt mốc 1 triệu xe. Hãng xe này còn có hai mẫu xe khác đã đạt cột mốc này gồm Atto 3 ra mắt vào năm 2022 và Seagull ra mắt năm 2023.

Các mẫu xe khác trong câu lạc bộ ô tô điện bán được 1 triệu xe là chiếc Wuling Mini EV đã bán được hơn 1,8 triệu chiếc, vượt mốc 1 triệu vào năm 2023.

Tesla Model 3 là mẫu xe điện đầu tiên trên thế giới đạt doanh số 1 triệu chiếc vào tháng 6-2021.