​Mẫu SUV Toyota sắp ra mắt: Vì sao giới chuyên môn khuyên mua bản cũ? 21/12/2025 14:23

(PLO)- Toyota RAV4 2026 là mẫu SUV thế hệ thứ sáu với những nâng cấp và phong cách mới đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lý do để người dùng cân nhắc lựa chọn phiên bản hiện tại - Toyota RAV4 2025 - vào thời điểm cuối năm nay.

Dưới đây là 4 lý do để chọn Toyota RAV4 2025 thay vì chờ đợi mẫu xe 2026.

Mua Toyota RAV4 2025 thay vì chờ đợi bản 2026. Ảnh: Toyota.

Toyota RAV4 2026 chuyển sang Hybrid hoàn toàn

Một số tài xế vẫn cảm thấy động cơ Hybrid (lai điện) chưa mang lại cảm giác tin cậy tuyệt đối như động cơ đốt trong truyền thống. Tuy nhiên, tùy chọn động cơ xăng tiêu chuẩn dự kiến sẽ bị loại bỏ trên mẫu xe đời 2026.

Mẫu xe 2026 sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid bốn xi-lanh 2.5 lít hoặc nâng cấp lên hệ thống PHEV (Plug-in Hybrid). Trong khi đó, RAV4 2025 vẫn cung cấp tùy chọn động cơ xăng thuần túy, vốn đã được chứng minh là có tuổi thọ bền bỉ qua thời gian.

Tiết kiệm chi phí

Toyota RAV4 2025 có giá bán lẻ đề xuất khoảng 29.800 USD, trong khi bản RAV4 Hybrid 2025 khởi điểm từ 32.850 USD. Dù giá của RAV4 2026 chưa công bố, nhưng giới chuyên môn dự đoán giá sẽ tăng do việc loại bỏ động cơ xăng tiêu chuẩn.

Một số nguồn tin cho rằng mẫu xe 2026 sẽ có giá khởi điểm từ 33.350 USD (tương đương khoảng 850 triệu đồng). Hơn nữa, người mua hoàn toàn có thể kỳ vọng vào các mức giảm giá hấp dẫn khi các đại lý tìm cách thanh lý hàng tồn kho của mẫu xe 2025 để đón dòng xe mới.

Không phải chờ đợi

Hiện tại, khách hàng có thể tìm thấy Toyota RAV4 2025 ngay tại các đại lý. Trong khi đó, thời điểm ra mắt chính thức của mẫu xe 2026 vẫn chưa rõ ràng và chưa thể đặt hàng trước.

Có thông tin cho rằng RAV4 2026 đang đối mặt với nguy cơ chậm trễ do vấn đề chuỗi cung ứng và quá trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất tại các nhà máy. Theo Automotive News, việc triển khai mẫu xe mới có thể sẽ gặp nhiều thách thức.

Ngoài ra, RAV4 hiện là mẫu SUV phổ biến nhất thế giới. Toyota nhiều khả năng sẽ tập trung tung ra lượng lớn mẫu xe 2025 để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của thị trường.

Sự ổn định và giá trị bán lại

Sở hữu Toyota RAV4 2025 là một khoản đầu tư an toàn. Dự kiến, mẫu xe này chỉ mất giá khoảng 28% sau 5 năm sử dụng, với giá trị bán lại ước tính duy trì ở mức 27.315 USD (tương đương khoảng 695 triệu đồng).

Quan trọng hơn, thế hệ thứ năm (RAV4 2025) đã ra mắt từ năm 2019. Điều đó đồng nghĩa Toyota đã có đủ thời gian để khắc phục hầu hết các lỗi vặt. Phụ tùng thay thế cho đời xe này cũng rất sẵn có.

Ngược lại, việc ra mắt các thế hệ hoàn toàn mới đôi khi không suôn sẻ. Điển hình như trường hợp của dòng xe bán tải Tundra thế hệ hiện tại từng gặp sự cố nghiêm trọng về động cơ khi mới ra mắt. Do đó, việc chờ đợi xem mẫu xe mới hoạt động ổn định hay không trước khi xuống tiền là một quyết định khôn ngoan.