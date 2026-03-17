Ánh nắng và tia UV gây hại cho ô tô như thế nào? 17/03/2026 07:47

Ánh nắng mặt trời không chỉ khiến nhiệt độ bên trong xe tăng cao mà còn âm thầm gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các bộ phận của ô tô. Trong đó, tia cực tím (UV) là yếu tố chính khiến ngoại thất và nội thất xe nhanh xuống cấp nếu xe bạn thường xuyên phải phơi nắng trong thời gian dài.

Làm phai màu và lão hóa lớp sơn xe

Một trong những tác động dễ nhận thấy nhất của ánh nắng là làm phai màu sơn. Tia UV có thể phá vỡ cấu trúc hóa học của lớp sơn và lớp phủ bảo vệ bên ngoài. Khi xe thường xuyên đỗ dưới trời nắng, bề mặt sơn dễ bị bạc màu, mất độ bóng và xuất hiện các vết ố hoặc rạn nhỏ. Theo thời gian, lớp sơn không chỉ mất tính thẩm mỹ mà còn giảm khả năng bảo vệ thân xe khỏi các tác động từ môi trường.

Gây nứt, bạc màu nội thất

Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại thất, tia UV còn tác động mạnh đến các chi tiết nội thất như bảng táp-lô, ghế da, vô lăng hay các chi tiết nhựa. Dưới tác động của nhiệt độ cao và bức xạ UV, vật liệu nhựa và da có thể bị khô, giòn, nứt hoặc phai màu. Đặc biệt, bảng táp-lô là vị trí thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng nên dễ bị cong vênh hoặc xuống cấp nhanh hơn các khu vực khác.

Làm giảm tuổi thọ các chi tiết cao su

Các bộ phận cao su trên xe như gioăng cửa, lốp xe hoặc cần gạt mưa cũng dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng và tia UV. Khi phải tiếp xúc lâu ngày với nhiệt độ cao, cao su có thể bị chai cứng, nứt hoặc mất độ đàn hồi. Điều này không chỉ làm giảm độ bền của các chi tiết mà còn ảnh hưởng đến khả năng kín khít của cửa xe và hiệu quả hoạt động của các bộ phận liên quan.

Đậu xe thường xuyên ngoài trời có thể khiến sơn xe phai màu, nội thất nhanh xuống cấp. Ảnh: Automoblog

Tăng nhiệt độ bên trong xe

Khi xe đỗ ngoài trời nắng, nhiệt độ trong khoang lái có thể tăng lên rất nhanh, đôi khi cao hơn nhiệt độ môi trường từ 20-30°C. Nhiệt độ cao không chỉ gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng mà còn có thể làm hư hại các thiết bị điện tử trong xe, đồng thời khiến vật liệu nội thất nhanh bị lão hóa.

Cách hạn chế tác hại của ánh nắng

Để giảm ảnh hưởng của ánh nắng và tia UV, bạn nên ưu tiên đỗ xe ở nơi có mái che hoặc bóng râm. Ngoài ra, việc sử dụng tấm che kính lái, dán phim cách nhiệt cho cửa kính hay phủ bạt bảo vệ khi phải đỗ xe lâu ngoài trời cũng là những giải pháp hiệu quả. Bên cạnh đó, vệ sinh và chăm sóc định kỳ các bề mặt sơn, da và nhựa cũng giúp kéo dài tuổi thọ và giữ cho xe luôn trong tình trạng tốt.