Lý do ô tô Toyota đang sử dụng công nghệ xe Trung Quốc? 29/11/2025 13:35

Đang có sự đảo ngược trên thị trường ô tô Trung Quốc, khi trước đó hãng xe Trung Quốc bắt tay Toyota để tìm cơ hội phát triển. Giờ đây, Toyota phải sử dụng công nghệ xe Trung Quốc để có thể giành cơ hội tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Sức ép cạnh tranh của xe Trung Quốc khiến thị phần ô tô Toyota suy giảm tại thị trường Trung Quốc. Hãng xe Nhật buộc phải tái cấu trúc chiến lược kinh doanh khi sử dụng thế mạnh của công nghệ Trung Quốc để duy trì tính cạnh tranh mà không từ bỏ bản sắc thương hiệu.

Mẫu SUV điện bZ7 của Toyota, được phát triển bởi liên doanh GAC và Toyota là ví dụ điển hình cho sự chuyển đổi này.

Mẫu xe này được trang bị trọn bộ giải pháp công nghệ của Huawei, từ giao diện buồng lái HarmonyOS đến phần mềm DriveONE.

Đây là chiếc Toyota đầu tiên tích hợp toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số Trung Quốc, kết hợp thiết kế đẳng cấp với các cảm biến hỗ trợ lái tiên tiến, nhận diện khuôn mặt và tùy chọn pin tầm xa.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi triết lý sâu sắc. Trong một thị trường nơi kết nối và hệ sinh thái phần mềm định hình quyết định mua hàng, Toyota đang đặt cược rằng trải nghiệm người dùng sẽ vượt qua sự bảo thủ về cơ khí.

Thông qua nền tảng của Huawei, Toyota ngay lập tức tiếp cận một giao diện đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi, giúp tăng tốc độ phù hợp với thị trường và cắt giảm chi phí R&D.