Những điều luật lạ đời: Cấm tài xế uống nước, không được ở trần 07/01/2026 09:46

(PLO)-Nhiều nước trên thế giới có nhiều điều luật khá thú vị trong quá trình điều khiển ô tô.

Tại đảo quốc Síp, tài xế bị cấm hoàn toàn việc buông tay khỏi vô lăng để ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, kể cả nước đóng chai. Nếu khát, bạn buộc phải tấp xe vào lề.

Trước khi khởi động xe, tài xế tại Đan Mạch bắt buộc phải kiểm tra gầm ô tô để đảm bảo không có trẻ em đang trốn hoặc ngủ dưới đó. Đây là một phần trong các quy tắc an toàn nghiêm ngặt của quốc gia này.

Tại một số khu vực ở Thụy Sĩ, việc đóng sầm cửa ô tô sau 10 giờ tối bị coi là vi phạm luật chống ô nhiễm tiếng ồn.

Dù thời tiết có nóng bức đến đâu, việc lái xe ô tô và cả xe máy mà không mặc áo là bất hợp pháp tại Thái Lan. Tại Đức, ô tô được coi là không gian riêng tư, vì vậy việc bạn không mặc gì khi lái xe không vi phạm luật. Tuy nhiên, nếu bạn đi chân đất và gây ra tai nạn, bạn sẽ bị coi là thiếu trách nhiệm và mất quyền lợi bảo hiểm.