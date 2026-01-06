Vì sao người tiêu dùng Việt vẫn thích ô tô Toyota Vios? 06/01/2026 15:34

(PLO)-Từng bị nghi ngờ về sức hút, ô tô Toyota Vios vẫn khẳng định vị thế tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt, huyền thoại Toyota Vios đã bán được gần 14.000 xe trong năm 2025.

Sự bùng nổ của dòng sedan quốc dân này cho thấy sức sống mãnh liệt và lòng tin của người tiêu dùng Việt vào sự ổn định và bền bỉ.

Đáng chú ý nhất chính là cú tăng trưởng dòng xe hybrid. Dòng xe xanh này ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc lên đến 58% so với năm 2024, với 8.389 xe bán ra trong cả năm 2025.

Kết thúc năm 2025, Toyota Việt Nam đã bán được hơn 74.000 chiếc ô tô các loại.