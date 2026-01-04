Điều gì xảy ra khi đưa ô tô ra biển? 04/01/2026 14:41

Lái ô tô trên cát là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng nếu không có kiến thức, "xế cưng" của bạn có thể phải trả giá đắt bởi muối biển và những tình huống sa lầy dở khóc dở cười.

Kỹ thuật lái xe trên cát có thể gói gọn trong vài bước đơn giản. Xả lốp là quy tắc quan trọng nhất. Hãy hạ áp suất lốp xuống khoảng 18psi đối với xe bán tải để tăng diện tích tiếp xúc, giúp xe không bị lún.

Tốc độ bánh xe và đà di chuyển là "bạn thân" của bạn trên cát. Hãy giữ vòng tua máy cao và ổn định. Tuyệt đối không đánh lái gấp vì rất dễ làm lốp tuột khỏi vành. Hãy luôn lái xe phía trên vạch thủy triều cao nhất để xe của mình không trở thành nạn nhân của sóng biển.

Nếu chẳng may bị kẹt, bước đầu tiên là thử lùi lại vì cách này khá hiệu quả. Nếu vẫn không được, hãy dùng dây kéo nối vào các điểm cứu hộ trên xe (tuyệt đối không nối vào thanh kéo). Trong trường hợp đi một mình, hãy bắt đầu đào cát tạo độ dốc nhẹ và xả thêm áp suất lốp.

Cách nhanh nhất để khai tử một chiếc xe là không rửa sạch sau khi đi biển. Muối và cát sẽ bám vào mọi ngóc ngách, gây rỉ sét nghiêm trọng. Do đó, xịt rửa kỹ thân xe, gầm xe, hệ thống treo, phanh và các rãnh khung gầm. Sử dụng xà phòng chuyên dụng để tẩy muối, sau đó rửa lại bằng nước sạch.