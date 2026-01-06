Từ năm 2026 lệ phí đóng lại số khung số máy là bao nhiêu? 06/01/2026 07:28

(PLO)- Thông tư 154/2025 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1-1-2026 quy định về lệ phí đóng lại số khung số máy là 50.000 đồng/lần/phương tiện.

Lệ phí đóng lại số khung số máy năm 2026 bao nhiêu?

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 154/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư 154/2025 có hiệu lực từ 1-1-2026.

Thông tư 154/2025 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1-1-2026 quy định về lệ phí đóng lại số khung số máy. Ảnh: THY NHUNG

Theo đó, căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 154/2025 quy định biểu mức thu phí, lệ phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng như sau:

Như vậy, lệ phí đóng lại số khung số máy năm 2026 là 50.000 đồng/lần/phương tiện.

Trường hợp nào phải đóng lại số khung số máy để đăng ký xe?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Thông tư 79/2024 của Bộ Công an quy định về các trường hợp đóng lại số khung số máy để đăng ký xe như sau: