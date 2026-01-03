5 sai lầm phổ biến khiến xe hao xăng mà bạn không ngờ tới 03/01/2026 18:20

(PLO)- Nhiều xe bỗng "ngốn xăng" dù vẫn vận hành bình thường, nguyên nhân đôi khi không nằm ở động cơ mà ở chính thói quen cầm lái mỗi ngày. Nhận diện và thay đổi những sai lầm tưởng nhỏ sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt và giữ xe bền bỉ theo thời gian.

Nhiều tài xế thắc mắc tại sao xe của mình "ngốn xăng" nhanh hơn bình thường, trong khi nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Thực tế, chính những thói quen lái xe hàng ngày mới là nguyên nhân khiến nhiên liệu bị lãng phí. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khiến xe hao xăng và cách khắc phục hiệu quả để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ.

1. Chạy xe với lốp thiếu hơi

Lốp xe non hơi làm tăng ma sát với mặt đường, khiến động cơ phải hoạt động mạnh hơn để duy trì tốc độ. Theo các chuyên gia, điều này có thể khiến xe hao xăng từ 2–5%, thậm chí nhiều hơn nếu lốp quá mềm.

Giải pháp: Kiểm tra áp suất lốp ít nhất một lần mỗi tuần và bơm đúng mức khuyến cáo của nhà sản xuất. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm tiêu hao nhiên liệu.

2. Chở quá nhiều đồ hoặc để đồ không cần thiết

Vật dụng nặng trong cốp, baga hay giá nóc dư thừa không chỉ làm xe nặng hơn mà còn khiến động cơ phải “gồng” lên, dẫn đến hao xăng.

Giải pháp: Dọn bớt vật dụng không cần thiết và tháo baga khi không sử dụng. Mỗi kg tải trọng giảm bớt sẽ giúp xe hoạt động hiệu quả hơn.

3. Tăng tốc và phanh đột ngột

Thói quen đề-pa mạnh, tăng tốc “giật cục” hay phanh gấp liên tục khiến động cơ sử dụng nhiên liệu nhiều hơn bình thường, đồng thời làm giảm tuổi thọ phanh và các bộ phận khác.

Giải pháp: Giữ tốc độ ổn định, tăng tốc từ tốn và quan sát tình huống giao thông để hạn chế phanh gấp. Phương pháp lái xe “êm” không chỉ tiết kiệm xăng mà còn an toàn hơn.

4. Bỏ qua bảo dưỡng định kỳ

Động cơ bẩn, bugi mòn hay lọc gió nghẹt ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và tiêu hao nhiên liệu. Xe không được bảo dưỡng định kỳ dễ giảm công suất và tốn xăng hơn.

Giải pháp: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ: thay dầu, vệ sinh lọc gió, kiểm tra bugi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đừng chờ đến khi xe gặp sự cố mới đi kiểm tra.

Không bảo dưỡng định kỳ khiến động cơ hoạt động kém hiệu quả, xe hao xăng nhiều hơn và nhanh xuống cấp.

5. Nổ máy chờ quá lâu

Nhiều người có thói quen nổ máy khi đỗ lâu, bật điều hòa trong thời gian xe đứng yên hay dừng đèn đỏ quá lâu. Thói quen này tiêu tốn nhiên liệu mà hiệu quả gần như bằng không.

Giải pháp: Tắt máy khi đỗ lâu và chỉ bật điều hòa khi xe di chuyển để tối ưu hóa nhiên liệu. Đây là cách tiết kiệm xăng hiệu quả mà ai cũng có thể thực hiện.

Hao xăng không chỉ do chất lượng nhiên liệu hay tình trạng xe, mà chính thói quen sử dụng hằng ngày mới là yếu tố quyết định. Chỉ cần thay đổi những thói quen trên, bạn sẽ thấy xe tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt, vận hành mượt mà và bảo vệ động cơ lâu dài.