5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất và ít phải bảo dưỡng 20/10/2025 15:44

(PLO)- Dưới đây là xếp hạng năm thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất và ít phải bảo dưỡng mà bạn có thể mua.

Độ tin cậy của ô tô được đánh giá qua các báo cáo sự cố và khảo sát khách hàng. Hai nguồn uy tín thường được sử dụng là Nghiên cứu Độ tin cậy của xe (VDS) từ J.D. Power và nghiên cứu của Consumer Reports (CR).

Lexus được JD Power xếp hạng là thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất. Ảnh: Lexus.



Nghiên cứu VDS của J.D. Power đã bước sang năm thứ 36, tổng hợp 184 vấn đề cụ thể thuộc chín hạng mục chính, bao gồm điều hòa, hỗ trợ lái xe, hệ thống truyền động và thông tin giải trí. Kết quả được thể hiện bằng chỉ số PP100, tức số lượng vấn đề trên 100 xe. Chỉ số PP100 càng thấp thì độ tin cậy càng cao.

Consumer Reports (CR) khảo sát các thành viên về 20 vấn đề riêng biệt, từ phanh đến hỏng động cơ, trên hơn 300.000 xe đời 2000–2024. Sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của từng vấn đề, CR tạo ra điểm số tin cậy dự đoán trên thang điểm từ 1 đến 100.

Dựa trên dữ liệu tổng hợp và phân tích, các thương hiệu sau đây được xếp hạng cao nhất về độ bền bỉ và độ tin cậy.

Lexus

Lexus được J.D. Power xếp hạng là thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất. CR cũng đánh giá thương hiệu này rất cao, xếp ở vị trí thứ hai. Dựa trên danh tiếng và kết quả vượt trội qua các năm, Lexus khẳng định vị thế thương hiệu đáng tin cậy nhất hiện nay.

Toyota

Toyota là thương hiệu được xem là một trong những hãng xe đáng tin cậy nhất mọi thời đại. Ảnh: Toyota.



Xếp ngay sau Lexus là Toyota, thương hiệu được xem là một trong những hãng xe đáng tin cậy nhất mọi thời đại. Dù ghi nhận một vài vụ thu hồi gần đây, Toyota vẫn giữ vững danh tiếng về chất lượng. Thương hiệu ô tô đáng tin cậy này xếp thứ tư trong nghiên cứu của JD Power và thứ ba trên thang điểm của CR.

Mazda

Mazda được ghi nhận trong danh sách các thương hiệu đáng tin cậy nhất, bao gồm cả các dòng xe thể thao, SUV gia đình và xe hybrid. Thương hiệu ô tô đáng tin cậy này giành được vị trí thứ sáu trong báo cáo của CR và vị trí thứ ba trong báo cáo của JD Power (với 161 PP100).

Honda

Honda giữ vững vị thế là thương hiệu đáng tin cậy. Ảnh: Honda.



Honda giữ vững vị thế là thương hiệu đáng tin cậy. Hãng xe này tập trung cải tiến các hệ truyền động hiện tại thay vì phát triển động cơ mới, dựa trên triết lý "ít hơn là nhiều hơn". Honda giành được vị trí thứ tư trong nghiên cứu của CR và đạt điểm số tốt hơn mức trung bình nghiên cứu của JD Power (202 PP100).

Subaru

Theo Consumer Reports, Subaru được xếp hạng thứ hai về độ tin cậy dự đoán (68/100). Mặc dù điểm PP100 của JD Power (212) thấp hơn mức trung bình chung (202 PP100), báo cáo tin cậy từ CR vẫn đủ mạnh để xếp Subaru vào danh sách này.