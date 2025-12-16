Không cần động cơ 'khủng', 5 mẫu xe này vẫn khiến tài xế mê mẩn 16/12/2025 10:51

(PLO)- Danh sách này bao gồm những mẫu xe thể thao trọng lượng nhẹ, công suất thấp đáng chú ý nhất trong 10 năm qua.

Để lọt vào danh sách, xe phải có trọng lượng dưới 3.000 lbs (khoảng 1.360 kg), kết hợp với tỷ số truyền ngắn giúp tối đa hóa công suất.

Mazda MX-5 Miata (ND2 + ND3)

Xe thể thao này có trọng lượng không tải 1.061 kg, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0 lít, công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 151 lb-ft, tăng tốc 0-96 km/h 5,6 giây và hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Cụ thể, phiên bản ND2 và ND3 sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng mạnh mẽ hơn (181 mã lực) cùng vòng tua tối đa 7.500 vòng/phút.

Xe mang lại cảm giác nhanh hơn thông số thực tế nhờ động cơ hoạt động mạnh mẽ, phản ứng nhanh và trọng lượng không tải rất thấp. Tỷ lệ công suất trên trọng lượng đạt mức ấn tượng: mỗi mã lực chỉ cần "kéo" khoảng 5,9 kg.

Sự kết hợp này cùng tỷ số truyền ngắn giúp xe đạt tốc độ 0–96 km/h ngang ngửa một số mẫu xe thể thao mạnh hơn nó cả trăm mã lực. Hộp số sàn mượt mà giúp quá trình tăng tốc thêm phấn khích.

Toyota GR86 và Subaru BRZ (thế hệ 2)

Trọng lượng không tải của xe thể thao này là 1.287 kg, động cơ Boxer-4 2.4 lít, công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 184 lb-ft, tăng tốc 0-96 km/h 5,4 giây và hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp

Toyota GR86 và Subaru BRZ có công thức tương tự Miata nhưng sở hữu mui cứng, hàng ghế sau và tính thực dụng cao hơn, đổi lại trọng lượng tăng thêm khoảng 227 kg.

Để bù đắp, thế hệ thứ hai của cặp đôi này mạnh hơn Miata khoảng 50 mã lực. Tỷ lệ công suất trên trọng lượng được cải thiện nhẹ, mỗi mã lực chịu tải chưa đến 5,6 kg. Hộp số sàn 6 cấp với tỷ số truyền hợp lý giúp tối ưu hóa sức mạnh. Kết cấu mui cứng cũng giúp thân xe và khung gầm vững chắc hơn, phù hợp cho đường đua hoặc những người thích cảm giác lái chắc chắn.

Mini Cooper S (F66)

Dù suýt soát giới hạn trọng lượng cho phép, Mini Cooper S thế hệ mới nhất vẫn mang lại cảm giác nhanh nhất nhờ sức mạnh vượt trội. Số liệu công suất thực tế có thể cao hơn mức công bố 201 mã lực, điều thường thấy ở các động cơ của BMW.

Xe sở hữu hộp số nhiều cấp nhất trong nhóm, cho phép sang số mạnh mẽ. Tuy nhiên, đáng tiếc là Mini không còn tùy chọn số sàn. Bù lại, hộp số tự động ly hợp kép vẫn mang đến trải nghiệm lái thú vị. Kiểu dáng vuông vức giúp chiếc xe thể thao này trở nên thực dụng, dễ sử dụng hàng ngày và có thêm tùy chọn mui trần cho ai thích sự phóng khoáng.

Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 4C là một chiếc xe thể thao Ý quyến rũ với động cơ đặt giữa, khung gầm sợi carbon độc đáo. Dù chỉ dùng động cơ 4 xi-lanh 1.7 lít, xe tạo ra trải nghiệm lái rất khác biệt.

Bộ tăng áp lớn tạo ra độ trễ nhất định, nhưng khi đạt ngưỡng, sức mạnh 237 mã lực được giải phóng tức thì. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 4,3 giây là con số đáng kinh ngạc, thường chỉ thấy ở các siêu xe mạnh hơn nhiều. Trọng lượng nhẹ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép chuyển số nhanh chứng minh rằng không cần động cơ "khủng" vẫn có thể tạo ra cảm giác lái phấn khích.

Fiat 124 Abarth Spider

Xe có trọng lượng không tải1.138 kg, động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, 1.4 lít; Công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 184 lb-ft, tăng tốc 0-96 km/h 6,7 giây và hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Xe thể thao được phát triển dựa trên nền tảng của Miata, Fiat 124 Abarth Spider khác biệt lớn nhất ở "trái tim" động cơ. Fiat trang bị động cơ từ chiếc 500 Abarth, biến nó thành phiên bản "anh em" tăng áp của Miata.