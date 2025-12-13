Volkswagen tính dùng động cơ xăng để cứu mảng xe điện 13/12/2025 09:25

(PLO)- Xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng (EREV) có thể đang quay trở lại khi Volkswagen tìm cách giảm chi phí pin và tăng sức hấp dẫn.

Volkswagen từng đặt nhiều kỳ vọng vào xe điện khi công ty chuyển hướng chiến lược sau vụ bê bối Dieselgate.

Volkswagen tính dùng động cơ xăng để "cứu" mảng xe điện. Ảnh: Volkswagen.

Mẫu ID.4 đánh dấu một khởi đầu tốt, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ sau đó.

Kế hoạch bán ID.7 tại Mỹ đã bị hủy bỏ, trong khi ID. Buzz lại không đạt được kỳ vọng. Kết quả là những khoản lợi nhuận khổng lồ trước đây giờ đã được thay thế bằng các chương trình giảm giá gần 20.000 USD.

Hiện tại, công ty được cho là đang xem xét cung cấp hệ thống truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (dùng động cơ xăng để sạc pin) cho các mẫu sedan và crossover tại châu Âu và Mỹ. Các cuộc thảo luận này là một phần của chiến lược lớn hơn khi nhà sản xuất ô tô Volkswagen đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư 5 năm mới.

Bloomberg đưa tin chi tiết về các khoản đầu tư này sẽ được công bố vào tháng 3 năm sau. Dù thời gian đó còn khá xa, người phát ngôn của Volkswagen cho biết họ đang "theo dõi diễn biến thị trường và đã dành ý tưởng về bộ mở rộng phạm vi hoạt động cho nền tảng xe điện tương lai của mình".

Họ nói thêm rằng nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng sẽ quyết định khi nào và ở đâu các loại xe có phạm vi hoạt động mở rộng được cung cấp.

Mặc dù thị trường Mỹ đã xuất hiện một vài mẫu xe có khả năng gia tăng phạm vi hoạt động, nhưng một số mẫu xe mới vẫn đang sắp ra mắt. Bên cạnh Scout Terra và Traveler, Stellantis đang chuẩn bị tung ra các phiên bản tương tự của Jeep Grand Wagoneer và Ram 1500.

CEO của Ford, Jim Farley, cũng đã ca ngợi công nghệ này. Ông cho rằng chúng mang đến cho khách hàng trải nghiệm xe điện mà không cần lo lắng về phạm vi hoạt động. Quan trọng hơn, chúng cho phép các công ty cung cấp "xe điện có giá cả hoàn toàn tương đương với xe chạy bằng động cơ đốt trong".

Điều này chủ yếu là do các xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng có thể sử dụng bộ pin nhỏ hơn và rẻ hơn đáng kể. Việc này thực hiện được nhờ vào động cơ xăng hoạt động như một máy phát điện.