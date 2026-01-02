Mexico ‘giáng đòn’ thuế cực nặng, xe điện Trung Quốc hết thời hưởng lợi? 02/01/2026 14:55

(PLO)- Mexico khởi đầu năm 2026 với các mức thuế quan mới đối với xe điện trên diện rộng.

Động thái này của Mexico có thể gây gián đoạn nhập khẩu xe điện và châm ngòi cho một cuộc đối đầu thương mại toàn cầu mới.

Thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 50%. Ảnh: Carscoops.

Tháng trước, Mexico là thị trường xuất khẩu xe điện Trung Quốc được ưa chuộng nhất. Nước này đã nhập khẩu 19.344 chiếc, tăng 2.367% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số đó có thể sớm giảm mạnh khi Quốc hội Mexico thông qua các mức thuế quan mới vào đầu tháng này. Hãng tin Reuters đưa tin động thái này nhắm vào các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Mexico.

Danh sách ảnh hưởng bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc là vấn đề đáng quan tâm nhất vì đây là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mexico.

Thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 50%.

Trong khi hầu hết các mức thuế được đặt ở mức 35%, thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được cho là lên tới 50%. Các mức thuế này áp dụng cho 1.463 sản phẩm, bao gồm ô tô và phụ tùng ô tô.

Các mặt hàng khác bị ảnh hưởng gồm xe máy, xe kéo, quần áo, nhựa, thép và thiết bị gia dụng. Thuế quan cũng tác động đến hàng nhập khẩu nhôm, giày dép, sản phẩm giấy và đồ nội thất.

Bộ Kinh tế Mexico cho biết các mức thuế này có hiệu lực từ ngày đầu năm mới 2026. Chính sách được thiết kế để bảo vệ khoảng 350.000 việc làm trong nước ở các lĩnh vực nhạy cảm. Nhà chức trách khẳng định thuế mới sẽ khắc phục sự méo mó thương mại và giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Động thái này đã gây phẫn nộ cho một số quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết: “Việc điều chỉnh thuế quan là biện pháp thương mại nhằm mang lại lợi ích cho người dân, không nhắm vào quốc gia cụ thể nào”.

Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ các mức thuế này. Theo tờ New York Times, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các khoản phí mới sẽ gây thiệt hại đáng kể cho nước này và các đối tác. Bắc Kinh kêu gọi Mexico sớm sửa chữa những sai lầm trong chủ nghĩa bảo hộ.

Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ có hành động đáp trả nào khác hay không. Dự kiến các mức thuế quan này sẽ tạo ra thêm cho Mexico 3,76 tỉ USD (khoảng 67,7 tỉ peso).