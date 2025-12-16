Thị trường ô tô Thái Lan phục hồi mạnh mẽ nhờ 'cơn sốt' xe điện 16/12/2025 08:06

(PLO)- Xe điện ghi nhận lượng đặt hàng cao kỷ lục tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan lần thứ 42 vừa kết thúc.

Xe điện (EV) đã chiếm trọn sự chú ý tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan lần thứ 42, đẩy tổng số đơn đặt xe lên mức kỷ lục và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường nội địa.

Thái Lan lập kỷ lục đặt hàng ô tô. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill.

Ban tổ chức cho biết trong 12 ngày sự kiện, lượng đặt chỗ ô tô tăng vọt lên 75.246 xe. Con số này năm ngoái là 54.513 xe. Nếu tính cả xe máy, tổng lượng đặt chỗ đạt 80.599 xe.

Các nhà phân tích cho rằng sự tăng vọt này do cạnh tranh giá gay gắt và chương trình khuyến khích xe điện 3.0 của chính phủ sắp hết hạn.

Hiệp hội Xe điện Thái Lan dự báo giá xe điện pin sẽ tăng trung bình 200.000 baht vào năm tới khi EV3.0 kết thúc. Điều này có thể làm giảm nhu cầu trong nước.

Ông Surapong Paisitpatanapong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), cho rằng đây là tín hiệu tốt. Nó chứng tỏ chính sách khuyến khích xe điện của chính phủ đã thành công, giúp người dân dễ tiếp cận xe hơi hơn.

Lượng đặt hàng năm nay dù khả quan nhưng vẫn thấp hơn kỷ lục 85.904 chiếc năm 2012. Thời điểm đó, chính quyền triển khai chương trình "mua xe lần đầu" với ưu đãi giảm thuế lớn.

FTI dự kiến hầu hết phương tiện đặt mua tại triển lãm sẽ được đăng ký trong quý đầu năm 2026.

Tuy nhiên, ông Surapong cảnh báo sức mua yếu vẫn là thách thức. Các ngân hàng đang từ chối khoảng 60% đơn xin vay vốn do lo ngại kinh tế suy thoái và nợ hộ gia đình cao.

Dù vậy, FTI vẫn duy trì mục tiêu sản xuất 1,45 triệu xe điện vào năm 2025. Trong đó, 950.000 chiếc dành cho xuất khẩu.

Doanh số bán ô tô tại Thái Lan đang phục hồi mạnh mẽ nhờ xe điện. Tháng 10, doanh số tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 47.032 chiếc. Tính chung 10 tháng đầu năm, doanh số nội địa đạt 495.001 chiếc, tăng 3,92%.