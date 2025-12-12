Siêu xe Toyota và Lexus: Kẻ hầm hố chất đua, người tinh tế thuần điện 12/12/2025 17:00

(PLO)- Những thông tin mới về siêu xe Toyota GR GT và phiên bản điện Lexus LFA được tái khởi động cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa chúng dù chia sẻ chung nền tảng.

Sau thời gian dài chờ đợi, Toyota GR GT mới đã ra mắt, cùng với đó là sự trở lại của Lexus LFA. Hai siêu xe Nhật Bản này có thể không xuất hiện theo tất cả những gì công chúng mong đợi, nhưng một điều rõ ràng: Dù có mối liên hệ với nhau, chúng mang những cá tính rất khác biệt khi ngồi sau tay lái.

Sự đối lập trong thiết kế siêu xe. Ảnh: Toyota.

Mới đây, chuyên trang Top Gear đã có bài phân tích chi tiết về cách Toyota và Lexus tạo nên sự khác biệt giữa các mẫu xe của họ.

Toyota GR GT: Người lái là trung tâm

Nhiều ý kiến coi Toyota GR GT là người kế nhiệm trung thành của LFA. Điều đó phần lớn nhờ động cơ V8 hybrid mạnh mẽ, sản sinh công suất khoảng 641 mã lực (477 kW). Tuy nhiên, soi vào chi tiết, rõ ràng Toyota không cố gắng "dựa hơi" danh tiếng của LFA.

Toyota GR GT thể hiện rõ triết lý đặt người lái lên hàng đầu. Thiết kế của xe được chi phối bởi tính khí động học hiệu quả, từ các khe hút gió làm mát cỡ lớn đến lỗ thông hơi trên nắp ca-pô kiểu xe đua, giúp dẫn luồng không khí lên và qua kính chắn gió.

Giống như AMG GT hay mẫu xe cổ điển Dodge Viper SRT, Toyota GR GT có nắp ca-pô dài, khoang cabin nhỏ gọn nhưng tiện dụng cùng dáng vẻ thấp, rộng.

Người dẫn chương trình Tom Ford nhấn mạnh vị trí lái xe thể hiện rõ ý đồ thiết kế. Chiều cao ghế ngồi, cụm đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng đều được thiết lập để tối ưu hóa tầm nhìn. Điều này rất quan trọng vì xe có đèn báo chuyển số và các thông tin cần thiết ở vị trí đó.

Xe chỉ có bốn chế độ lái: Tùy chỉnh, thông thường, thể thao và đường đua. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng các nút bấm và công tắc vật lý. Giá đỡ cốc được đặt phía sau người ngồi và ở giữa, cho thấy sự tiện nghi không phải là ưu tiên chính.

Đặc biệt, phiên bản xe đua GT3 tuân thủ tiêu chuẩn FIA còn cực đoan hơn. Xe được trang bị đầy đủ khung chống lật, khoang cabin gần như không có tiện nghi, làm từ sợi carbon trần và sở hữu cánh gió phía sau rộng bằng thân xe.

Lexus LFA: Sự tinh tế của kỷ nguyên điện

Với LFA, sự khác biệt không chỉ nằm ở việc động cơ V10 huyền thoại được thay thế bằng hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện. Tom Ford chỉ ra rằng Lexus đã tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống điện để thiết kế ngoại thất. Do đó, LFA hầu như không có các khe thông gió và thiết kế khí động học hầm hố giống như Toyota GR GT.

Các đường nét trên LFA thanh thoát hơn. Ví dụ, nắp ca-pô có các đường gân dài chạy từ đỉnh đèn đến kính chắn gió. Thay vì các cạnh sắc nhọn, thiết kế xe mượt mà với nhiều đường cong phức tạp.

Cách tiếp cận đó cũng được thể hiện rõ nét trong nội thất, vốn chú trọng sự tinh tế. Bố cục cabin tách biệt mang đến cho người lái không gian riêng tư, trong khi các nút điều khiển nhỏ gọn, phù hợp với sự điềm tĩnh của chiếc xe.

Tóm lại, hai mẫu xe thể thao này có thể có nhiều điểm chung về cấu trúc, nhưng chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm lái đối lập. Ngay cả khi giảm công suất, người ngồi trong xe cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt này.