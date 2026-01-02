Chiếc ô tô siêu nhỏ này sẽ thay thế xe máy Honda? 02/01/2026 12:32

Hãng KG Motors (Nhật) chính thức thông báo đã bàn giao chiếc ô tô điện Mibot đầu tiên vào ngày cuối cùng của năm 2025.

Dù hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tiền sản xuất, công ty khẳng định những chiếc ô tô này đều đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với phiên bản sản xuất hàng loạt sắp tới.

Theo kế hoạch, KG Motors sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất quy mô lớn vào tháng 4-2026, và từ nay đến lúc đó, họ sẽ tiếp tục giao một số lượng hạn chế cho các khách hàng đặt trước.

Với chiều dài chỉ 2.490 mm, ô tô điện Mibot có kích thước tương đương một chiếc xe điện sân golf, nhưng nhà sản xuất hứa hẹn nó có thể làm được nhiều hơn thế.

Thiết kế siêu nhẹ giúp xe di chuyển linh hoạt trong các đô thị chật chội, đi kèm với chi phí bảo trì cực thấp. Xe cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 100 km mỗi lần sạc, con số có thể khiêm tốn so với các dòng xe điện thông thường nhưng lại quá đủ cho nhu cầu đi làm và di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Mặc dù Mibot chỉ có một chỗ ngồi, nhưng KG Motors cho biết xe vẫn đủ không gian để chứa thoải mái hai thùng dầu hỏa loại 18 lít.

Hơn nữa, nhờ khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), Mibot sẽ liên tục được cải thiện và bổ sung thêm các tính năng mới theo thời gian.

Ông Kazunari Kusunoki, CEO kiêm người sáng lập công ty, chia sẻ rằng ý tưởng này bắt nguồn từ việc chứng kiến quá nhiều chiếc xe cồng kềnh di chuyển trên những con phố nhỏ hẹp của Nhật Bản.

Tư duy không nhất thiết phải lớn mới tốt này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người tiêu dùng. Chỉ trong tháng đầu tiên mở đơn đặt hàng, Mibot đã nhận được hơn 1.000 đơn đăng ký, và tính đến tháng 5-2025, con số này đã vượt qua 2.250 đơn, chiếm hơn một nửa mục tiêu doanh số đến tháng 3-2027.

Chiếc ô tô điện Mibot đang được bán với giá 7.000 USD, tương đương 180 triệu đồng.