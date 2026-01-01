Toyota triệu hồi 55.000 xe Camry và Corolla Cross tại Mỹ do lỗi cháy

Nếu bạn vừa mua một chiếc Toyota Camry đời 2026 hoặc Corolla Cross Hybrid 2026, bạn cần đặc biệt lưu ý thông tin sau vì xe của bạn có nguy cơ bị mất điện đột ngột hoặc thậm chí là hỏa hoạn.
Hãng xe Toyota đang triệu hồi khoảng 55.000 chiếc sedan tầm trung và SUV cỡ nhỏ này do một lỗi kỹ thuật tiềm ẩn nguy hiểm.
Theo thông báo triệu hồi từ Cơ quan An toàn giao thông cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), một chiếc bu lông bên trong bộ biến tần (inverter) của hệ truyền động hybrid có thể bị lỏng, dẫn đến mất động năng hoặc gây cháy.
Cả hai tình huống này đều làm tăng nguy cơ va chạm và gây thương tích. Các chủ xe Toyota trên lưu ý nhận thông báo triệu hồi chính thức, dự kiến sẽ được gửi đến vào giữa tháng 2-2026, và sau đó sẽ được hướng dẫn các bước sửa chữa cụ thể.