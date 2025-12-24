Người chạy ô tô điện tại Việt Nam không phải lo điều này

(PLO)- Trong khi người dùng ô tô điện tại Anh, New Zealand bắt đầu phải trả phí đường bộ hoặc thuế tính theo km lăn bánh thì tại Việt Nam, các chính sách ưu đãi thuế, phí vẫn đang được áp dụng rộng rãi.

Người chạy ô tô điện tại Anh chuẩn bị đối diện loại thuế mới vừa được Bộ trưởng Tài chính nước này công bố trong kế hoạch ngân sách.

Kể từ tháng 4-2028, tài xế xe điện tại Anh sẽ phải trả phí sử dụng đường bộ là 3 penny (khoảng 1.000 đồng) trên mỗi dặm. Mức thuế này sẽ tăng hằng năm theo tỉ lệ lạm phát. Bộ Tài chính Anh sẽ kiểm tra số dặm của xe điện hằng năm, thường thông qua kỳ đăng kiểm.

Theo tính toán, một tài xế chạy 8.500 dặm trong năm tài chính 2028-2029 sẽ phải trả khoảng 255 bảng Anh (8,4 triệu đồng). Con số này bằng khoảng một nửa chi phí thuế nhiên liệu mà các tài xế xe xăng, dầu đang phải gánh.

Văn phòng Trách nhiệm ngân sách Anh (OBR) dự kiến mức phí này sẽ mang về 1,1 tỉ bảng Anh trong năm đầu tiên áp dụng và tăng lên 1,9 tỉ bảng vào năm 2030-2031. Ngoài ra, thuế dành cho xe điện hạng sang (giá trên 50.000 bảng) cũng sẽ tăng từ 425 bảng lên 440 bảng/năm từ tháng 4-2026.

Không riêng tại Anh, làn sóng "siết" ưu đãi xe điện đang lan rộng. Tại New Zealand, từ tháng 4-2024, chủ xe điện đã phải đóng phí sử dụng đường bộ (RUC) với mức 76 NZD cho mỗi 1.000 km. Tại Mỹ, nhiều bang như Texas cũng đã áp dụng phí đăng ký riêng cho xe điện (khoảng 200 USD/năm) để bù đắp nguồn thu thuế xăng dầu bị hụt.

Trong bối cảnh đó, người dùng ô tô điện tại Việt Nam vẫn đang hưởng lợi lớn từ chính sách khuyến khích chuyển đổi xanh. Hiện tại, ô tô điện chạy pin vẫn thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (theo quy định kéo dài đến năm 2027), giúp người mua tiết kiệm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh so với xe xăng cùng phân khúc.

Như vậy, nỗi lo về "phí chồng phí" hay bị đánh thuế trên từng km lăn bánh chưa phải là vấn đề đối với các chủ xe điện tại Việt Nam.

Vẫn rẻ hơn một nửa so với xe xăng Nhiều người lo ngại mức thuế mới sẽ khiến chi phí nuôi xe điện tăng vọt, nhưng thực tế con số này vẫn "dễ thở" hơn nhiều so với xe động cơ đốt trong. Tại Anh, thuế nhiên liệu (Fuel Duty) đã được tính sẵn trong giá xăng dầu, trong khi xe điện không phải chịu khoản này. Mức thu 3 penny/dặm nói trên chỉ bằng khoảng một nửa so với mức thuế nhiên liệu mà các tài xế xe xăng, dầu đang phải gánh (ước tính khoảng 6 penny/dặm). Đây được xem là cách để xe điện đóng góp công bằng vào ngân sách bảo trì đường bộ khi lượng xe này ngày càng tăng.

