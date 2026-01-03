Khoảng 50 hãng xe điện Trung Quốc có thể phải đóng cửa vì thua lỗ

(PLO)- Nhiều nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang điêu đứng khi sự hỗ trợ từ chính phủ giảm dần.

Xe điện Trung Quốc đang lan rộng toàn cầu nhờ nhu cầu bùng nổ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Riêng tháng 11, xuất khẩu xe điện của quốc gia này đã tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, những vấn đề tiềm ẩn bắt đầu xuất hiện ngay cả trong giai đoạn tăng trưởng nóng.

Xe điện Trung Quốc đang điêu đứng khi sự hỗ trợ từ chính phủ giảm dần. Ảnh: Carscoops.

Năm 2026 được dự báo là bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc. Một cuộc sàng lọc khốc liệt sắp diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nhà sản xuất đang gặp khó khăn.

Lượng xe mới giao tại Trung Quốc dự kiến giảm tới 5% vào năm tới. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020 do chính phủ cắt giảm hỗ trợ và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết khoảng 50 nhà sản xuất xe điện thua lỗ của Trung Quốc có thể phải đóng cửa vào năm 2026.

“Thời gian đang chống lại những nhà sản xuất có xe không gây ấn tượng với giới trẻ”, Qian Kang, chủ một nhà máy sản xuất bảng mạch in ô tô cho biết. “Đối với hầu hết các nhà lắp ráp xe điện đang thua lỗ, hiệu quả hoạt động năm tới sẽ rất quan trọng”.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào quyết định chính sách sắp tới. Vào tháng Giêng, Bắc Kinh sẽ quyết định việc gia hạn trợ cấp đổi xe điện trị giá 20.000 nhân dân tệ.

Trong khi đó, mức miễn thuế mua hàng 10% hiện tại sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Mức thuế suất 5% sẽ được áp dụng từ tháng Giêng và duy trì đến khi thuế suất đầy đủ được khôi phục vào năm 2028.

Cuộc chiến giá cả giúp người dùng tiếp cận xe điện giá rẻ nhưng lại bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp. Do phải đầu tư lớn cho nghiên cứu và phát triển, rất ít nhà sản xuất ô tô hiện nay đạt được lợi nhuận.

“Cơn sốt gọi vốn quanh các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc giờ đã là quá khứ”, nhà đầu tư investor Yin Ran cho biết. “Đây là cuộc chiến sinh tồn. Các hãng có lợi nhuận sẽ chiến thắng, doanh nghiệp thua lỗ sớm đối mặt nguy cơ cạn vốn”.

Hiện nay, chỉ các ông lớn như BYD, Seres và Li Auto là những ngoại lệ hiếm hoi có lợi nhuận. Nghiên cứu từ AlixPartners cho thấy chỉ khoảng 10% thương hiệu xe điện Trung Quốc có thể sinh lời trong những năm tới.

Trong bối cảnh đó, Leapmotor vừa thu hút được khoản đầu tư lớn từ Tập đoàn FAW. Tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước này thông báo mua 5% cổ phần Leapmotor với giá 3,74 tỉ nhân dân tệ (khoảng 534 triệu USD).

Đây là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Trung Quốc nhận đầu tư từ một tập đoàn nhà nước. Khoản vốn này sẽ hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch mở rộng của công ty.

Leapmotor đặt mục tiêu giao 1 triệu xe trong năm 2026 để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn thứ ba Trung Quốc. Trong 11 tháng đầu năm 2025, hãng này đã giao được hơn 536.000 xe.

“Leapmotor mục tiêu đạt sản lượng 4 triệu chiếc trong vòng 10 năm tới”, ông Zhu Jiangming, người sáng lập Leapmotor chia sẻ. “Chúng tôi sẽ nâng cao giá trị thông qua tinh chỉnh quy trình sản xuất và mang đến trải nghiệm lái tốt nhất”.

