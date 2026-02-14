Xe điện giảm phạm vi hoạt động khi trời lạnh và giải pháp mới

(PLO)- Chủ xe điện sẽ sớm nhận ra phạm vi hoạt động thực tế thường thấp hơn quảng cáo.

Khi nhiệt độ giảm, hiệu suất pin đi xuống và hệ thống sưởi tiêu tốn rất nhiều năng lượng khiến xe điện bị sụt pin nhanh chóng. Điều này tạo ra tác động kép: xe hoạt động kém hiệu quả và tốn thêm năng lượng để giữ ấm.

Xe điện giảm phạm vi hoạt động khi trời lạnh và giải pháp Mahle HeatX Range+. Ảnh: Cartoq.



Khởi động nguội là giai đoạn khó khăn nhất. Xe điện phải tiêu tốn nhiều năng lượng để làm nóng bộ pin và khoang cabin cùng lúc. Hiện tượng giảm phạm vi hoạt động thường tồi tệ nhất trên những quãng đường ngắn, nơi xe chưa kịp làm nóng hoàn toàn.

Phạm vi hoạt động sụt giảm ở nhiệt độ nào?

Nhiều nghiên cứu cho thấy sự sụt giảm bắt đầu từ khoảng 4°C. Ở nhiệt độ này, phạm vi hoạt động thực tế giảm khoảng 20-25% so với điều kiện ôn hòa.

Khi nhiệt độ xuống thấp hơn, nếu sử dụng hệ thống sưởi cabin mạnh, tổn thất năng lượng có thể lên tới 40-50%. Mức độ sụt giảm tùy thuộc vào loại xe, kích thước pin, phong cách lái và độ dài chuyến đi. Xe điện không hề "hỏng" vào mùa đông, chúng chỉ đơn giản là tốn năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ thích hợp.

Vì sao hệ thống sưởi lại tiêu tốn điện năng?

Xe chạy xăng dầu có thể tận dụng nhiệt thải từ động cơ để sưởi ấm miễn phí. Ngược lại, xe điện không có nguồn nhiệt này. Nếu xe dùng bộ sưởi điện trở, nó sẽ tiêu tốn năng lượng từ pin tương tự như một máy sưởi điện công suất lớn.

Đây là lý do hai chiếc xe điện có cùng dung lượng pin nhưng lại có quãng đường di chuyển khác nhau vào mùa đông. Xe trang bị bơm nhiệt hoặc hệ thống thu hồi nhiệt thường duy trì phạm vi hoạt động tốt hơn.

Giải pháp HeatX Range+ của Mahle

Hệ thống HeatX Range+ của Mahle giúp thu hồi nhiệt từ không khí thoát ra khỏi cabin để làm mát trước không khí đi vào. Công nghệ này giảm tải cho hệ thống sưởi và tiết kiệm khoảng 20% năng lượng điều hòa.

Sự tiết kiệm này giúp giảm bớt mức sụt giảm quãng đường di chuyển vào mùa đông. Trong các thử nghiệm thực tế, HeatX Range+ giúp tăng đáng kể quãng đường chạy được, đặc biệt là với những người lái xe thường xuyên bật sưởi.

Cách tối ưu phạm vi hoạt động mùa đông

Người dùng có thể làm ấm khoang xe trước khi sạc và ưu tiên dùng sưởi ghế thay vì sưởi toàn cabin. Ngoài ra, việc giữ áp suất lốp đúng chuẩn và lên kế hoạch sạc dự phòng cũng rất quan trọng để tránh nỗi lo hết pin dọc đường.

Ưu đãi cho dòng xe Maruti Victoris

Động cơ xăng của Maruti Victoris có tùy chọn hộp số sàn và tự động, riêng bản CNG chỉ có hộp số sàn. Các phiên bản CNG được trang bị bình chứa tích hợp dưới gầm xe, giúp tối đa hóa sức hấp dẫn của dòng xe này.

Victoris được bán qua mạng lưới Arena với khoang cabin cao cấp. Phiên bản ZXi+ (O) sở hữu camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống ADAS cấp độ 2, ghế thông gió và dàn âm thanh 8 loa Infinity.

Hiện tại, dòng Maruti Victoris hybrid có giá từ 16,37 lakh Rupee đến 19,98 lakh Rupee. Khách hàng mua phiên bản này có thể nhận ưu đãi lên đến 2 lakh Rupee.

