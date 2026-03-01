BMW loại bỏ công nghệ tự lái cấp độ 3 khỏi dòng 7-Series mới 01/03/2026 08:50

(PLO)- Nhà sản xuất ô tô Đức BMW sẽ loại bỏ hệ thống tự lái cấp độ 3 trên phiên bản nâng cấp của dòng 7-Series năm 2027.

Hãng BMW thay thế bằng hệ thống cấp độ 2 rẻ hơn, được phát triển từ công nghệ Neue Klasse.

Nhà sản xuất ô tô Đức BMW sẽ loại bỏ hệ thống tự lái cấp độ 3 trên phiên bản nâng cấp của dòng 7-Series năm 2027. Ảnh: BMW.



Trong bối cảnh cuộc đua xe tự lái tăng tốc, không phải nhà sản xuất nào cũng đẩy mạnh tốc độ. Trong khi Tesla tiến gần hơn đến xe tự lái hoàn toàn, BMW lại lùi một bước. Hãng có kế hoạch ngừng trang bị hệ thống tự lái cấp độ 3 trên dòng 7-Series nâng cấp, thay bằng hệ thống cấp độ 2 đơn giản hơn. BMW không duy nhất, Stellantis và Mercedes cũng có động thái tương tự.

Dòng 7-Series hiện tại đang chuẩn bị được nâng cấp với thiết kế lấy cảm hứng từ Neue Klasse. Xe dự kiến ra mắt vào tháng 4 này. Ngoại hình xe được hứa hẹn sẽ sắc sảo hơn đáng kể so với mẫu tiền nhiệm.

Hệ thống 'Personal Pilot L3' hiện tại sẽ không được giữ lại sau bản cập nhật. Chế độ lái tự động không cần nhìn màn hình bị loại bỏ. Thay vào đó là hệ thống cấp độ 2 mới, phát triển từ nền tảng công nghệ Neue Klasse ra mắt cùng iX3 thế hệ thứ hai.

Vì sao BMW lại thu hẹp quy mô?

Lý do hạ cấp rất đơn giản: Chi phí. Theo báo cáo của Auto News, hệ thống cấp độ 3 dựa trên các cảm biến LiDAR phức tạp, đắt tiền và phần cứng hiệu năng cao. Hệ thống này đòi hỏi thêm các chứng nhận an toàn và giám sát liên tục. Tùy chọn L3 trên dòng 7-Series hiện tại có giá khoảng 6.000 euro (khoảng 7.000 USD).

Khi BMW 7-Series 2027 ra mắt, hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 sẽ có giá khoảng 1.450 euro (khoảng 1.700 USD). Đây là mức giá giảm đáng kể nhưng vẫn bao gồm nhiều tính năng hữu ích. Người dùng vẫn có thể lái xe rảnh tay trên đường cao tốc và tự động chuyển làn. Hầu hết tính năng thực sự cần thiết đều hiện diện mà không cần sự phức tạp gây chú ý.

Việc lựa chọn cấp độ 2 giúp BMW tránh được các thủ tục giấy tờ phức tạp. Hãng có thể triển khai hệ thống trên nhiều thị trường mà không cần chờ quy trình phê duyệt chậm chạp của cấp độ 3. Đôi khi, ít hơn lại tốt hơn.

Liệu cấp độ 3 đã chết?

Mercedes-Benz cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự. Dù là hãng đầu tiên được phê duyệt hệ thống cấp độ 3 vào tháng 12-2021, họ vẫn không bỏ qua cấp độ 2. Mẫu CLA mới sẽ sớm trang bị hệ thống cấp độ 2 Plus Plus tại Trung Quốc và Mỹ.

Hệ thống L2 tiên tiến này có khả năng tự lái trên đường cao tốc và đô thị với giá thành thấp hơn cấp độ 3. Tuy nhiên, Mercedes không từ bỏ tham vọng lớn. S-Class mới dự kiến sẽ được trang bị hệ thống cấp độ 4 nhờ công nghệ từ Nvidia.

Tiếp theo là Stellantis. Năm ngoái, tập đoàn này đã dừng phát triển hệ thống lái tự động cấp độ 3. Nguyên nhân do chi phí quá cao, thách thức công nghệ và lo ngại về phản ứng của người tiêu dùng.