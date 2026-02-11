BMW triệu hồi hơn 87.000 xe do lỗi mô tơ khởi động 11/02/2026 15:22

(PLO)- BMW vừa ban hành lệnh triệu hồi quy mô lớn đối với nhiều dòng xe sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp do lỗi mô tơ khởi động.

Tại Hoa Kỳ, có ít nhất 87.394 xe bị ảnh hưởng đợt triệu hồi này do bộ khởi động hoạt động không đúng cách.

BMW triệu hồi hơn 87.000 xe do lỗi mô tơ khởi động. Ảnh: BMW.



Hãng xe Đức cho biết sự hao mòn bất ngờ bên trong bộ khởi động có thể khiến xe không thể khởi động. Về rủi ro an toàn, mô tơ khởi động có khả năng bị quá nhiệt. BMW không loại trừ nguy cơ cháy nổ khi khởi động hoặc đang lái xe. Valeo được xác định là nhà cung cấp linh kiện lỗi này.

BMW bắt đầu điều tra từ tháng 9-2025 sau khi ghi nhận ba sự cố hư hỏng do nhiệt. Kết quả kiểm tra cho thấy vật liệu bị tích tụ trong buồng rơ le điện do mài mòn. Tất cả xe thuộc diện triệu hồi sẽ được thay thế mô tơ khởi động miễn phí.

Các đại lý đã nhận thông báo điện tử từ ngày 30-1-2026. Khách hàng sẽ nhận được thư thông báo chậm nhất vào ngày 24-3-2026. Chủ xe có thể tra cứu số VIN từ thời điểm này. Do linh kiện được nhập từ năm nhà máy khác nhau nên ký tự đầu của số VIN có sự khác biệt lớn.

Danh sách triệu hồi bao gồm BMW Z4 và Toyota GR Supra do Magna Steyr sản xuất tại Áo. Các dòng 3 Series, 4 Series và 5 Series từ các nhà máy tại Munich, Dingolfing và San Luis Potosi cũng nằm trong diện này. Ngoài ra còn có các dòng SUV X3, X4 từ nhà máy Spartanburg và dòng 2 Series Coupe sản xuất tại Mexico.

Thời gian sản xuất xe bị triệu hồi từ ngày 26-11-2020 đến ngày 7-5-2024. Việc sản xuất Z4 và GR Supra cho thị trường toàn cầu dự kiến kết thúc vào tháng 3-2026. Hai mẫu xe này có cấu trúc cơ khí tương tự nhau.

Mặc dù Z4 vẫn giữ phiên bản động cơ 2.0 lít cho đời 2026, nhưng phiên bản tại Nhật Bản đã loại bỏ động cơ này từ tháng 6-2024. Cả hai đều không được trang bị động cơ I6 tăng áp kép S58 cho các phiên bản cuối cùng. Đây là điều khá lạ khi bộ phận M đã lập kỷ lục doanh số 14 năm liên tiếp.

Hiện nay, các dòng xe nhãn hiệu M chiếm gần 10% tổng doanh số của BMW. M2 Coupe là mẫu xe hiệu suất cao phổ biến nhất. Trong khi đó, X3 M50 là mẫu xe bán chạy nhất của toàn bộ dòng xe này.

Trong số các xe bị triệu hồi, mẫu 230i Coupe dẫn động cầu sau có giá thấp nhất. Hiện BMW Bắc Mỹ đang chào bán mẫu xe này với giá 42.200 đô la Mỹ. Mức giá này chưa bao gồm 1.350 đô la Mỹ phí vận chuyển.

Xét về doanh số, X3 là mẫu xe BMW phổ biến nhất tại Hoa Kỳ với 76.546 chiếc bán ra trong năm qua. X5 đứng thứ hai với doanh số sát nút đạt 76.246 chiếc.