Toyota triệu hồi hơn 141.000 xe Prius do lỗi cửa tự mở khi đang lái 10/02/2026 12:54

(PLO)- Hãng Toyota vừa thông báo triệu hồi 141.286 xe Prius trên toàn cầu do lỗi cửa sau có thể tự bật mở ngay cả khi xe đang di chuyển, gây lo ngại nghiêm trọng về an toàn.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Toyota Prius và Toyota Prius PHEV phiên bản từ năm 2023 đến 2026.

Toyota triệu hồi hơn 141.000 xe Prius do lỗi cửa tự mở khi đang lái. Ảnh: AI.

Mẫu Toyota Prius thế hệ mới này vốn không có tay nắm cửa sau bên ngoài mà sử dụng hệ thống điều khiển điện tử để mở cửa. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ tay nắm cơ học sang điện tử đang tiềm ẩn nhiều rủi ro kỹ thuật.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), nước có thể xâm nhập vào công tắc cửa sau gây đoản mạch. Sự cố này khiến chốt cửa không khóa và tự động mở ra ngoài ý muốn.

Đáng chú ý, Toyota từng triệu hồi và sửa chữa dòng xe này một lần nhưng việc khắc phục không mang lại hiệu quả. Những chiếc Toyota Prius hybrid được sản xuất sau đợt triệu hồi đầu tiên vẫn tiếp tục gặp trục trặc tương tự. Do đó, hãng xe Nhật Bản buộc phải thực hiện đợt triệu hồi quy mô lớn lần thứ hai.

Riêng tại thị trường Mỹ, số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới 141.286 chiếc. Trong thời gian chờ đợi, Toyota khuyến cáo chủ sở hữu các xe thuộc diện ảnh hưởng nên chủ động khóa cửa sau trước khi khởi hành.

Hãng dự kiến sẽ liên hệ với khách hàng trước ngày 15-3. Chủ xe cũng có thể chủ động gọi đến các đại lý địa phương, cung cấp số VIN để kiểm tra tình trạng xe hoặc nhập mã số này vào công cụ theo dõi triệu hồi trên website của NHTSA.