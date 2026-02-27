Sắp có pin thể rắn cho xe điện chạy 1.500 km một lần sạc 27/02/2026 20:16

(PLO)- Trung Quốc đang triển khai pin thể rắn ngay trong năm nay với tuyên bố về phạm vi hoạt động kinh ngạc.

Sau nhiều năm nghiên cứu, loại pin thể rắn này đang tiến gần hơn đến việc sản xuất hàng loạt tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài mật độ năng lượng cao, nó được cho là an toàn hơn 70% so với pin thông thường. Ảnh: Changan.



Pin thể rắn từng được xem là công nghệ tương lai trong suốt nhiều năm. Đến nay, chúng thực sự sắp xuất hiện trên thị trường. Trong quý 3 năm nay, hãng Changan (Trung Quốc) sẽ bắt đầu trang bị bộ pin thể rắn mới cho robot và xe điện. Kế hoạch sản xuất hàng loạt dự kiến vào năm 2027.

Theo truyền thông Trung Quốc, Changan tuyên bố pin thể rắn mới có mật độ năng lượng 400 Wh/kg. Xe điện sử dụng loại pin này có thể di chuyển hơn 1.500 km chỉ với một lần sạc. Dù con số này gây nhiều tranh luận, nó sẽ giúp xe điện phù hợp hơn cho các chuyến đi dài tại vùng hẻo lánh.

Mật độ năng lượng đột phá

Bộ pin này có tên là Chuông Vàng. Ngoài mật độ năng lượng cao, nó được cho là an toàn hơn 70% so với pin thông thường. Đặc biệt, pin còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán lỗi từ xa.

Changan sẽ sản xuất các bộ pin này dưới thương hiệu Jingzhongzhao. Công ty dự định sản xuất song song các loại pin thể lỏng, bán thể rắn và thể rắn hoàn toàn.

Sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với công nghệ pin thể rắn

Nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng đang đưa pin thể rắn trở thành xu hướng chủ đạo. Đầu năm nay, Dongfeng Motor đã thử nghiệm pin thể rắn trong điều kiện thời tiết cực lạnh. Pin của hãng đạt mật độ năng lượng 350 Wh/kg với phạm vi hoạt động hơn 1.000 km. Hãng dự kiến trang bị loại pin này cho các mẫu xe thương mại vào tháng 9 tới.

Nhiều ông lớn như BYD, Chery, SAIC, CATL hay các hãng xe ngoại như Mercedes-Benz, BMW, Toyota cũng đang theo đuổi công nghệ này. Sau nhiều năm chờ đợi, pin thể rắn đang dần trở thành hiện thực. Nếu đạt được hiệu quả như kỳ vọng, động cơ đốt trong sẽ sớm mất đi lợi thế cạnh tranh.