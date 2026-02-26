Mối nguy hiểm rình rập khi rửa động cơ ô tô 26/02/2026 18:36

Trên các hội nhóm yêu xe, không khó để bắt gặp những lời cầu cứu tuyệt vọng kiểu như: "Có ai từng bị tình trạng xe không đề được sau khi rửa khoang máy không?" hay "Tôi lỡ tay xịt quá mạnh vào động cơ và giờ xe ngỏm luôn rồi?".

Thực tế, khoang động cơ được thiết kế để chịu được một lượng nước nhất định vì không có lớp gioăng chống nước tuyệt đối với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi một lượng nước lớn được tập trung xịt trực tiếp vào các khu vực nhạy cảm, ép nước len lỏi qua các nắp đậy bảo vệ linh kiện điện tử.

Mặc dù việc giữ cho khoang máy sạch sẽ là tốt, nhưng quy trình thực hiện cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng thay vì chỉ đơn giản là dùng vòi xịt. Ông Trent Luke, chủ sở hữu thương hiệu chăm sóc xe Kaiju Car Care, khuyến cáo người dùng nên che chắn máy phát điện (alternator) và các bộ phận điện nhạy cảm bằng túi nilon trước khi rửa.

Đặc biệt, tuyệt đối không được rửa khi động cơ còn nóng vì nhiệt độ cao sẽ làm khô hóa chất nhanh chóng, gây hư hại bề mặt và các chi tiết nhựa. Ngoài ra, việc sử dụng vòi xịt áp lực cao bắn trực tiếp vào các giắc cắm, hộp cầu chì hay kết nối điện chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự cố.

Nếu xe không khởi động được sau khi rửa, lý do phổ biến nhất là nước đã xâm nhập vào hệ thống điện.

Đối với các dòng xe đời mới sau năm 1999 sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, việc cố gắng đề máy liên tục có thể khiến bộ điều khiển trung tâm (ECU) hoặc hệ thống chống trộm bị khóa, thậm chí làm chập cháy hộp ECU với chi phí sửa chữa cực kỳ đắt đỏ. Người dùng cần kiểm tra xem có cảm biến nào bị tuột ra do áp lực nước hay không, tiêu biểu như cảm biến trục cam hay dây cao áp.

Với các dòng xe cũ dùng bộ chế hòa khí, nước thường lọt vào bộ chia điện hoặc đầu bugi, ngăn cản việc tạo ra tia lửa điện để đốt cháy nhiên liệu.

Lời khuyên từ các chuyên gia khi rơi vào tình huống này là hãy bình tĩnh và ngừng cố gắng khởi động xe ngay lập tức để tránh làm đoản mạch các linh kiện đang ướt.

Chủ xe nên mở nắp ca-pô, dùng khăn lau khô hoặc máy thổi lá, máy sấy để làm sạch nước đọng ở các khe kẽ và kiểm tra hộp cầu chì. Giải pháp tốt nhất trong hầu hết trường hợp là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi toàn bộ khoang máy và các đầu nối khô ráo hoàn toàn.

Nếu sau 24 giờ xe vẫn không nổ máy, việc liên hệ với thợ điện ô tô chuyên nghiệp là điều bắt buộc để chẩn đoán chính xác vị trí bị chập điện.