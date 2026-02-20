10 cách đơn giản giúp giảm say xe khi đi chơi Tết 20/02/2026 16:18

(PLO)- Với vài mẹo nhỏ dễ áp dụng, bạn có thể tạm biệt cảm giác say xe để chuyến đi chơi Tết trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và trọn vẹn hơn.

Podcast: 10 cách đơn giản giúp giảm say xe khi về quê ăn Tết hoặc đi chơi xa.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hành trình đi chơi xa hay về quê luôn mang theo niềm háo hức đoàn viên. Tuy nhiên, với những người thường xuyên bị say tàu xe, chuyến đi dài có thể trở thành nỗi ám ảnh với cảm giác buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi. Để chuyến về nhà trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, hãy áp dụng ngay 10 cách giảm say xe hiệu quả dưới đây.

1. Chọn vị trí ngồi ít rung lắc

Vị trí ngồi quyết định đến 50% sự thoải mái của bạn. Hãy ưu tiên ghế đầu (với xe khách) hoặc khu vực giữa thân (với tàu hỏa/máy bay). Đây là những điểm có biên độ rung lắc thấp nhất, giúp hệ thống tiền đình của bạn ít bị kích thích hơn.

2. Nhìn thẳng về phía trước, tránh nhìn gần

Đừng để sự chuyển động bên ngoài cửa sổ làm bạn hoa mắt chóng mặt. Hãy nhìn thẳng về phía chân trời hoặc tập trung vào một vật thể đứng yên ở xa. Đặc biệt, hãy tạm rời xa màn hình điện thoại và những trang sách, thủ phạm hàng đầu gây rối loạn cảm giác.

3. Sử dụng mùi hương tự nhiên

Vỏ quýt, chanh tươi hoặc một vài lát gừng không chỉ là mẹo dân gian mà còn là liệu pháp tinh dầu cực kỳ hiệu quả. Hương thơm thanh khiết từ tinh dầu vỏ bưởi/quýt giúp trấn tĩnh thần kinh và lấn át mùi xăng xe khó chịu.

Dù đi ô tô, tàu hay máy bay: say xe đều có thể xảy ra ở bất kỳ phương tiện nào

4. Ăn nhẹ trước khi khởi hành

Để bụng quá đói sẽ gây buồn nôn, nhưng ngược lại bụng quá no lại tạo áp lực lên cơ hoành. Hãy thưởng thức nhẹ một ít bánh mì khô hoặc bánh quy mặn trước khi khởi hành 1 giờ để giữ dạ dày luôn ổn định.

5. Tận dụng sức mạnh của gừng và nhân sâm

Hãy thưởng thức một ly trà gừng ấm hoặc viên ngậm gừng có tác dụng chống co thắt dạ dày rất tốt. Gừng được ví như một loại "thuốc chống say" tự nhiên, an toàn và không gây buồn ngủ.

6. Bấm huyệt Nội Quan

Khi cảm thấy cơn buồn nôn kéo đến, hãy dùng ngón cái ấn nhẹ vào huyệt Nội Quan (nằm ở mặt trong cổ tay, cách lằn chỉ cổ tay khoảng 3 ngón tay khép lại). Việc tác động vào huyệt đạo này giúp điều hòa khí huyết và giảm cảm giác nôn nao tức thì.

7. Kiểm soát luồng không khí

Nếu có thể, hãy mở cửa sổ hoặc bật chế độ lấy gió ngoài để không khí lưu thông tốt hơn. Oxy đầy đủ giúp não hoạt động ổn định và giảm cảm giác ngột ngạt.

8. Giữ đầu và cổ cố định

Sử dụng gối chữ U giúp cố định đầu và cổ, hạn chế rung lắc khi xe vào cua hoặc đi đường xóc. Nhờ vậy, tai trong ít bị rối loạn tín hiệu, giúp bạn giảm say xe và cảm thấy dễ chịu hơn khi di chuyển.

9. Ngủ đủ giấc trước ngày đi

Thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi và dễ bị say xe hơn. Một giấc ngủ ngon trước chuyến đi giúp hệ thần kinh ổn định và tăng khả năng chống lại cảm giác buồn nôn.

10. Sử dụng thuốc hoặc miếng dán chống say đúng cách

Nếu bạn thường xuyên bị say xe nặng, có thể sử dụng miếng dán sau tai hoặc thuốc chống say theo hướng dẫn. Nên dùng trước khi khởi hành 30–60 phút để đạt hiệu quả tốt nhất.