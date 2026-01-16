Cách sử dụng đèn xi nhan đúng cách khi lái xe trên đường 16/01/2026 13:34

(PLO)- Bật đèn xi nhan đúng lúc, đúng cách không chỉ giúp người khác hiểu ý bạn mà còn giảm va chạm và giúp mỗi hành trình trở nên chủ động, an toàn hơn.

Theo wikiHow, đèn xi nhan (đèn báo rẽ) là bộ phận quan trọng giúp các phương tiện xung quanh nhận biết hướng di chuyển của bạn. Việc sử dụng đèn xi nhan đúng lúc, đúng cách không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo luật giao thông mà còn góp phần giảm thiểu va chạm và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Khi hình thành thói quen bật xi nhan chuẩn xác, việc lái xe sẽ trở nên chủ động và an toàn hơn.

Những điều cần nhớ:

Luôn bật đèn xi nhan khi rẽ hoặc chuyển làn. Nên bật trước điểm rẽ khoảng 30 mét hoặc 5 giây.

Gạt cần xi nhan xuống để rẽ trái, lên để rẽ phải; đưa cần về vị trí giữa nếu đèn không tự tắt.

Trong trường hợp đèn xi nhan không hoạt động, có thể dùng tín hiệu tay để báo hướng rẽ.

Sử dụng đèn xi nhan khi rẽ

1. Xác định cần gạt xi nhan

Cần gạt xi nhan thường nằm bên trái vô lăng. Khi gạt lên hoặc xuống, đèn báo rẽ tương ứng ở bên trái hoặc phải xe sẽ nhấp nháy trên bảng đồng hồ.

Lưu ý: Đèn xi nhan chỉ hoạt động khi xe đang nổ máy.

2. Bật đèn đúng thời điểm

Hãy bật đèn xi nhan khi còn cách điểm rẽ khoảng 30 mét và đảm bảo không còn ngõ, hẻm nào khác ở giữa. Bật quá sớm có thể khiến xe phía sau hiểu nhầm hướng di chuyển của bạn. Nên bật xi nhan trước khi phanh để báo hiệu việc giảm tốc.

3. Rẽ trái đúng cách

Đảm bảo xe đang ở làn rẽ trái hoặc làn ngoài cùng bên trái.

Dùng tay trái gạt cần xi nhan xuống.

Giữ tay phải trên vô lăng để kiểm soát xe tốt hơn.

Nếu đèn xi nhan không hoạt động, hãy hạ kính và duỗi thẳng tay trái sang ngang để báo rẽ trái.

4. Rẽ phải đúng cách

Di chuyển vào làn rẽ phải hoặc làn ngoài cùng bên phải.

Gạt cần xi nhan lên để bật đèn rẽ phải.

Trong trường hợp đèn hỏng, hãy đưa tay trái ra ngoài cửa sổ, gập khuỷu tay 90 độ và hướng bàn tay lên trên.

Khi đi trong vòng xuyến, chỉ cần bật xi nhan phải ngay trước lối ra bạn muốn rời vòng xuyến.

5. Kiểm tra và tắt đèn sau khi rẽ

Thông thường, đèn xi nhan sẽ tự tắt sau khi hoàn thành việc rẽ. Tuy nhiên, với các góc rẽ nhỏ, đèn có thể vẫn sáng. Hãy kiểm tra bảng đồng hồ và tắt đèn nếu cần để tránh gây nhầm lẫn cho xe khác.

6. Vẫn bật xi nhan dù đang ở làn rẽ riêng

Dù đã ở làn rẽ, việc bật xi nhan vẫn cần thiết để cảnh báo các phương tiện đối diện hoặc người không quen đường về hướng di chuyển của bạn.

Sử dụng đèn xi nhan khi chuyển làn và nhập làn

Hãy bật đèn xi nhan mỗi khi bạn muốn chuyển làn. Ảnh: wikiHow

1. Khi chuyển làn trên đường

Bật xi nhan khoảng 5 giây trước khi chuyển làn.

Quan sát gương chiếu hậu, đảm bảo có khoảng trống an toàn.

Chuyển làn dứt khoát, không đánh lái gấp.

Sau khi xe đã nằm trọn trong làn mới, hãy tắt đèn xi nhan.

2. Khi rời khỏi lề đường

Bật xi nhan theo hướng bạn định nhập làn.

Quan sát gương, đảm bảo an toàn rồi tăng tốc nhẹ để hòa vào dòng xe.

Đèn xi nhan có thể không tự tắt, hãy kiểm tra và tắt thủ công.

3. Khi nhập làn vào đường cao tốc

Tăng tốc ở làn dẫn để đạt tốc độ tương đương dòng xe.

Bật xi nhan khi đi được khoảng nửa đoạn đường dẫn.

Quan sát kỹ gương và nhập làn nhanh, dứt khoát khi có khoảng trống.

4. Khi ra khỏi đường cao tốc

Chuyển sớm sang làn dẫn lối ra.

Bật xi nhan khi còn cách lối ra khoảng 90 mét.

Chỉ phanh giảm tốc sau khi đã vào làn thoát.