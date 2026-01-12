Vì sao nắng nóng và mặt đường quá nhiệt khiến xe nhanh xuống cấp? 12/01/2026 08:17

(PLO)- Nắng nóng là yếu tố khó tránh, nhưng việc chủ động chăm sóc và sử dụng xe đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

Nắng nóng gay gắt cùng nhiệt độ mặt đường tăng cao không chỉ gây khó chịu cho người tham gia giao thông mà còn âm thầm rút ngắn tuổi thọ của phương tiện. Dưới tác động của nền nhiệt khắc nghiệt, nhiều bộ phận quan trọng trên xe phải hoạt động vượt ngưỡng thiết kế, dẫn đến hao mòn nhanh hơn, hiệu suất suy giảm và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi vận hành.

Lốp xe chịu áp lực lớn từ nhiệt độ cao

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất khi nhiệt độ tăng cao. Mặt đường nóng khiến không khí bên trong lốp giãn nở, làm áp suất tăng nhanh, từ đó đẩy nhanh quá trình mài mòn, biến dạng và tăng nguy cơ nổ lốp. Bên cạnh đó, cao su lốp tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao sẽ lão hóa nhanh, giảm độ bám đường và rút ngắn vòng đời sử dụng.

Động cơ và hệ thống làm mát hoạt động quá tải

Trong điều kiện thời tiết oi bức, động cơ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ vận hành ổn định. Hệ thống làm mát như két nước, quạt tản nhiệt và dung dịch làm mát phải làm việc liên tục với cường độ cao. Nếu các bộ phận này không được bảo dưỡng định kỳ, khả năng tản nhiệt suy giảm sẽ khiến động cơ dễ rơi vào trạng thái quá nhiệt, làm tăng hao mòn và giảm hiệu suất vận hành.

Dầu nhớt và dung dịch kỹ thuật nhanh mất chất lượng

Nhiệt độ cao khiến dầu động cơ và các loại dung dịch như dầu phanh, dầu trợ lực, nước làm mát bị biến chất nhanh hơn. Khi dầu nhớt mất độ nhớt tiêu chuẩn, khả năng bôi trơn kém đi, làm tăng ma sát và mài mòn giữa các chi tiết máy. Về lâu dài, điều này có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ và các hệ thống liên quan.

Hệ thống phanh và treo dễ bị ảnh hưởng

Mặt đường nóng làm nhiệt lượng tích tụ nhiều hơn tại hệ thống phanh, đặc biệt khi xe thường xuyên phanh gấp trong điều kiện giao thông đông đúc. Má phanh, đĩa phanh nhanh mòn và hiệu quả phanh có thể suy giảm. Bên cạnh đó, hệ thống treo và các chi tiết cao su cũng dễ bị lão hóa, giảm độ đàn hồi khi phải chịu nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Nội thất và lớp sơn ngoại thất nhanh xuống cấp

Không chỉ các bộ phận cơ khí, nội thất và ngoại thất xe cũng chịu tác động tiêu cực từ nắng nóng. Ánh nắng trực tiếp có thể làm phai màu sơn, nứt nẻ nhựa, da và các chi tiết trong khoang cabin. Nhiệt độ cao kéo dài còn khiến các vật liệu bên trong xe mất độ bền, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và giá trị sử dụng.

Ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao là nguyên nhân khiến nội thất ô tô xuống cấp nhanh, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và giá trị sử dụng.

Giải pháp hạn chế tác hại của nắng nóng

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nắng nóng và mặt đường quá nhiệt, chủ xe nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, bảo dưỡng hệ thống làm mát định kỳ và sử dụng dầu nhớt đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, việc đỗ xe nơi râm mát, sử dụng bạt che nắng và hạn chế di chuyển vào khung giờ nắng gắt cũng góp phần bảo vệ phương tiện.